    22 декабря 2025, 15:43 • Новости дня

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    22 декабря 2025, 08:20 • Новости дня
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс, сообщили в Ростехе.

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».

    В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.

    Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.

    22 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.

    При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    22 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    21 декабря 2025, 08:23 • Новости дня
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО

    Посол России Филатов заявил о реакции Москвы на военное сближение Ирландии с НАТО

    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    @ Mark Thomas/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Потенциальное сближение Ирландии с НАТО может быть отражено в военной стратегии России, несмотря на сохраняющийся нейтралитет и настороженность населения республики относительно вступления в альянс, заявил посол РФ в этой стране Юрий Филатов.

    Потенциальное вступление Ирландии в НАТО и укрепление связей этой страны с альянсом вызывает обеспокоенность у Москвы, передают «Известия». Посол России в Ирландии Юрий Филатов подчеркнул, что на сегодняшний день в Дублине нет планов вступать в военный блок, и среди населения республики сохраняется настороженное отношение к такой перспективе.

    По словам дипломата, сближение Ирландии с НАТО обязательно будет учитываться российским руководством в военно-политическом планировании. При этом Филатов отметил, что отношений между Москвой и Дублином практически не осталось – по инициативе ирландской стороны они фактически заморожены, а их дальнейшее ухудшение в нынешних условиях маловероятно.

    Филатов подчеркнул: «Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании».

    Дипломат обратил внимание на то, что в Европе усиливается тенденция к милитаризации. Он добавил, что на Ирландию, долгое время придерживавшуюся политики нейтралитета, оказывается политическое давление из-за растущих опасений по поводу возможной военной конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии рассматривают возможность вступления в НАТО, используя в качестве предлога так называемую «российскую угрозу».

    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральное разведывательное управление США поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

    Флинн написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией... Наше ЦРУ в сговоре с MI6 и другими в разведывательном сообществе ЕС. Эти и иные поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят бесконечной чертовой войны», передает РИА «Новости».

    Бывший советник напомнил, что военные кампании США в Афганистане и Ираке длились 20 лет и обошлись стране в триллионы долларов, а также обернулись значительной потерей престижа. Флинн обратился к Трампу, призвав его вмешаться в ситуацию в Восточной Европе, чтобы изменить курс Вашингтона.

    По его словам, американское общество больше не готово поддерживать политику расходов на «мелкого диктатора», который арестовывает оппозиционеров, в том числе в своей парламентской Раде и СМИ.

    Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    22 декабря 2025, 05:10 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для обеспечения защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей, когда они будут достигнуты.

    «Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем публично в деталях, как именно это будет выглядеть. Но могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что они были бы готовы принять участие и с войсками. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть реализована эта «коалиция желающих» и как будет выглядеть развертывание, что должно происходить на суше, в море, в воздухе. Все эти элементы находятся в стадии разработки», – заявил Рютте в интервью Bild.

    Генсек НАТО в очередной раз заявил о необходимости увеличивать оборонные бюджеты и только это способно защитить Европу, только это является гарантией безопасности.

    По его словам, необходимо добиться того, чтобы Украина «никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения».

    «Для этого есть три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины, они должны быть в отличной форме. <...> Второй уровень – это «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией, Германией и другими странами. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы [президент России Владимир] Путин больше не осмеливался на это. И третий уровень – это США, в августе американский президент заявил, что хочет принять в этом участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента», – сказал Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу и предложил ему ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Директор Нацразведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия якобы хочет «захватить всю Украину».

    21 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Габбард заявила о желании ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

    Габбард, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявила, что Белый дом добивается заключения «мирной сделки» по Украине, передает ТАСС.

    «Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО», – сказала она.

    По ее словам, «дипстейт» в разведсообществе превращает разведданные в свое оружие, сливает информацию пропагандистским медиа и распространяет «ложные нарративы». Это делается ради нагнетания страха и истерии для оправдания продолжения боевых действий и срыва попыток договориться о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что разведка США придерживается мнения о желании России «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой». На самом деле разведывательное сообщество США, по ее словам, информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    23 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    22 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Рябков отметил значение систем «Посейдон» и «Буревестник» для безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» являются мощным сигналом всему миру и демонстрируют, что Россия пойдет на максимальные меры ради защиты своих интересов в сфере стратегической безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Среди этих решений мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, президент России Владимир Путин и руководство военного ведомства не раз подчеркивали, что усилия последних лет, вложенные в развитие национального ядерного потенциала, гарантируют безопасность страны даже с учетом американских проектов в сфере ПРО. Дипломат добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону не разрывать связь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, что было гарантом стратегической стабильности многие годы.

    Замглавы МИД напомнил, что после завершения срока действия Договора СНВ 5 февраля 2026 года Россия готова еще год сохранять основные ограничения по вооружениям, если США не будут предпринимать шагов, способных ухудшить российский потенциал ядерного сдерживания.

    Комментируя американскую оборонительную систему «Золотой купол», Рябков пояснил, что она отражает типичную для США веру в превосходство технологий, однако реагировать на нее Россия будет асимметрично, гибко и с учётом всех нюансов.

    Вместе с тем Рябков не ожидает новой гонки вооружений или повторения советского опыта противодействия программе СОИ, реализованной в период президентства Рональда Рейгана.

    Ранее Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.

    22 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Марочко назвал число погибших у ЛНР солдат и наемников ВСУ за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедшую неделю украинские формирования на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли почти 4,3 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 300 боевых машин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников – на 155 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», – сообщил он ТАСС по итогам анализа данных Минобороны России.

    Марочко отметил, что наибольший ущерб в живой силе противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, на оккупированном Киевом участке в ЛНР.

    Среди потерь в технике эксперт отметил уничтоженные российскими бойцами три танка, боевую машину системы «Град», пусковую установку Heron, 32 единицы артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 66 складов боеприпасов, топлива и имущества. Кроме того, было ликвидировано более 300 различных боевых машин ВСУ, подытожил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре военный эксперт сообщал, что при желании командования освободить ЛНР полностью, это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств». Марочко также сообщал, что полная очистка ЛНР от мин может занять до 50 лет. По сведениям военного эксперта, ВСУ в декабре ушли в оборону на подконтрольных территориях ЛНР.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    22 декабря 2025, 06:58 • Новости дня
    Посол Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцария окончательно лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого «военного шенгена» под эгидой ЕС, и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», – заявил дипломат РИА «Новости».

    По словам Гармонина, Россия для себя давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации, так как нейтралитета Швейцарии больше нет.

    Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но почти полностью поддержала европейские санкции против России после 24 февраля 2022 года. В том же году швейцарские военные приняли участие в 20 зарубежных и четырех национальных учениях со странами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии». Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.

    23 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA

    Ростех сообщил об успешной боевой проверке антидроновых патронов IGLA 100

    Tекст: Мария Иванова

    Боеприпасы IGLA 100 для стрелкового оружия продемонстрировали способность поражать современные дроны даже при двойной алюминиевой защите на дистанции до 100 метров, сообщили в Ростехе.

    Антидроновые патроны IGLA успешно подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, передает Telegram-канал Ростеха. Представителей компании отметили на премии «Золотая идея», где боеприпасы IGLA 100 одержали победу в категории за достижения в производстве продукции военного назначения и внедрении инноваций.

    Патроны способны эффективно поражать беспилотники, выполненные даже из прочных композитных материалов и оснащённые металлическими компонентами. В составе IGLA 100 используется высокотвердая дробь массой 42 грамма с плотностью на полтора раза выше, чем у свинцовой дроби. Такая конструкция обеспечивает уверенное пробитие двух алюминиевых пластин толщиной по миллиметру на дистанции до 100 метров.

    За счет особой архитектуры патрон обеспечивает более 80% кучности в круге диаметром 2 метра на максимальной дистанции. В Ростехе подчеркнули: «Ружье 12-го калибра – последний и очень важный рубеж обороны от дронов, а качество боеприпаса играет решающую роль. 'Убойная' сила антидроновых патронов IGLA подтверждена в реальных боевых действиях. Одного попадания достаточно, чтобы мини-БПЛА любого материала был гарантированно уничтожен».

    Также отмечается, что использование таких патронов снижает требования к подготовке стрелка для стрельбы по быстро движущимся и малогабаритным целям. Это позволяет повысить эффективность защиты благодаря высокой твердости дроби и её плотной осыпи, что особенно важно при защите важных объектов от воздушных угроз.

    Как ранее сообщили в Ростехе, инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам.

    Ростех ранее a href="https://vz.ru/news/2025/12/2/1378012.html">поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3. Кроме того концерн поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

