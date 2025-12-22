Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые прибыли на неформальный саммит в Петербург, посетили Эрмитаж, где ознакомились с работой знаменитых часов «Павлин», передает РИА «Новости».

Уникальный механизм был запущен заведующим лабораторией реставрации Михаилом Гурьевым, который также является хранителем этих часов.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давал пояснения для гостей, а лидеры наблюдали за работой исторических часов с заметным интересом. Когда механизм завершил цикл кукареканьем петуха, это вызвало живую реакцию у собравшихся глав государств.

Часы «Павлин» создал английский ювелир и механик Джеймс Кокс в конце XVIII века. Этот механизм был заказан князем Потемкиным для императрицы Екатерины II, а в Россию привезен в разобранном виде, после чего собран и запущен русским механиком Иваном Кулибиным. Сегодня «Павлин» остается единственным крупным автоматом XVIII века, сохранившимся в неизменном и полностью рабочем состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.