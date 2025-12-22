  • Новость часаНебензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    22 декабря 2025, 15:10 • Новости дня

    Академик РАН Логунов стал главой НИЦЭМ имени Гамалеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН Денис Логунов назначен руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

    До назначения Логунов занимал пост заместителя директора по научной работе в этом же центре, передает ТАСС.

    «Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России назначен академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе», – сообщили агентству в Минздраве.

    Александр Гинцбург, ранее руководивший центром, продолжит работу на должности научного руководителя, уведомили в пресс-службе ведомства.

    В 2023 году центр Гамалеи разработал вакцину от подштамма «омикрона» XBB.1.9.

    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Политологи назвали социальную архитектуру термином года

    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Социальная архитектура стала символом 2025 года и ключевым инструментом развития государства. Самыми заметными событиями года можно назвать переговорный процесс России и США, а также празднование 80-летия Победы. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

    «Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

    «Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

    «Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

    Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

    «Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

    «Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

    Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

    «Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.

    ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок.

    Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на 10 лет, передает ТАСС. Документ оформлен с соблюдением всех требований российского законодательства по использованию атомной энергии.

    Отмечается, что получение лицензии стало ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока в сверхпроектный срок. Это решение подчеркивает необходимость интеграции станции в российское правовое поле и подтверждает стратегический подход к развитию объекта, отметили в ведомстве.

    В Росэнергоатоме сообщили, что ЗАЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 2-6.

    Напомним, в октябре Ростехнадзор уже выдавал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы атомной станции могут привести к катастрофе, сопоставимой с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

    До этого глава МАГАТЭ Гросси указал причины, по которым не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.

    Сейчас проведение ремонта на Запорожской АЭС необходимо для подготовки энергоблоков станции к работе в режиме генерации, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и совершил суицид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тела двух мужчин обнаружили в доме в деревне Большое Кикерино в Ленобласти, погибшими оказались отец и сын, сообщили в региональном управлении СК.

    Утром 22 декабря в деревне Большое Кикерино Волховского района Ленинградской области были найдены тела мужчин 33 и 64 лет, передает областное СУ СК. По данным ведомства, погибшие оказались отцом и сыном.

    Следователи полагают, что утром между мужчинами произошел конфликт. Отец выстрелил сыну в голову из ружья, после чего совершил самоубийство.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

    До этого в апреле в Ленинградской области пьяный местный житель застрелил трех человек и ранил еще одного в деревне Липная Горка Тихвинского района.

    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    Осужденного за фейки о ВС России журналиста Анина лишили гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный за распространение фейков об армии главный редактор «Важных историй» (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роман Анин (иноагент) лишился гражданства России.

    Решение приняли в связи с его признанием виновным в совершении тяжкого преступления, сообщили в УМВД по Ярославской области, передает РИА «Новости».

    «Гражданину, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, прекращено гражданство Российской Федерации», – сообщили в полиции. Правоохранители не называют имя мужчины, однако указывают, что он 1986 года рождения, родился на территории современной Молдавии и стал гражданином России в 2006 году.

    В полиции подчеркнули, что до 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля. Его российские документы, в том числе внутренний и заграничный паспорта, признаны недействительными. В силовых структурах агентству подтвердили, что речь идет именно о журналисте Романе Анине.

    В конце марта 2024 года Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина к восьми с половиной годам лишения свободы по части 2 статьи 207.3 УК России – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Кроме того, МВД объявило его в розыск и заочно арестовало на территории России.

    Премьер Грузии Кобахидзе обозначил позицию Тбилиси по отношению к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    По словам Кобахидзе, Грузия к России относится четко и понятно, со своими красными линиями и с прагматичной политикой.

    «Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации – и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», – приводит РИА «Новости» его слова в эфире «Рустави 2».

    Кобахидзе подчеркнул, что у вышесказанной позиции есть свои правовые и политические основания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ от опохмеления 1 января – это не вопрос силы воли, а условие для безопасного и быстрого выхода из алкогольной интоксикации, заявила рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

    По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

    «Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

    Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

    Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

    Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

    Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    Самозанятые выплачивают коллекторам на 25% больше банковских должников

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение первых десяти месяцев 2025 года средний ежемесячный платеж самозанятых по просроченным долгам коллекторам составил 6 870 рублей.

    Показатель средних платежей самозанятых должников коллекторам за десять месяцев 2025 года достиг максимального значения за последние три года и составил 6 870 рублей. Прирост в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 9%, пишет «Ведомости».

    По информации издания, средний платеж самозанятых должников на протяжении трех лет подряд оставался выше, чем у «классических» клиентов банков. В 2025 и 2024 годах этот показатель превышал аналогичные суммы среди розничных должников банков на 23%, а в 2023 году – на 15%.

    ПКБ и ID Collect отмечают, что по итогам 10 месяцев 2025 года средний просроченный долг самозанятых должников банков и МФО достиг примерно 70 тыс. рублей, тогда как задолженность «классических» банковских клиентов составила около 217,3 тыс. рублей.

    С 1 октября 2025 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам брать так называемые кредитные каникулы на шесть месяцев один раз в пять лет в течение эксперимента с налогом на профессиональный доход–до конца 2028 года.

    Заемщик-самозанятый вправе подать требование о предоставлении такого льготного периода своему кредитору.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Демин сообщил о кредитных каникулах для самозанятых с октября. Президент Путин подписал закон, позволяющий самозанятым и малым и средним предприятиям оформлять кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный.

    У актера «Литейного» и «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова выявили рак легких

    Tекст: Катерина Туманова

    Художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» актер театра и кино, известный по ролям в фильмах и сериалах «Танки», «Дубровский», «Литейный», «Тайны следствия» и других Дмитрия Поднозова обнаружено онкологическое заболевание, сообщили его коллеги по театру.

    «Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг. События развиваются очень быстро, и сейчас ещё не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения», – сказано в обращении Telegram-канале театра «Особняк».

    В сообщении говорится, что Дмитрий в тяжёлом состоянии, но коллеги намерены прилагать усилия и успевать.

    «В ближайшие полгода Дмитрий не сможет работать, соответственно, не будет съёмок и не будут играться практически все те спектакли, которые приносили доход. Поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит остро», – отметили в сообщении.

    О судьбе театра, сооснователем, идеологом и автором репертуара которого был Поднозов обещали сообщить позднее.

