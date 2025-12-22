Вэнс заявил о культурном застое и недовольстве в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd заявил, что из-за ошибочной экономической и миграционной политики европейских стран континент столкнулся с культурным и экономическим застоем, передает ТАСС.

Вэнс отметил: «Экономическая политика [стран Европы] вызвала глубокий застой на континенте. Их миграционная политика вызвала крайне негативную реакцию со стороны коренного населения».

По его словам, утрата чувства собственной идентичности привела Европу к экономическому и культурному застою. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа стала более сильной и самодостаточной, поскольку американская культура имеет европейские корни.

Он также выразил мнение, что для выхода из нынешнего кризиса европейским странам предстоит сделать многое самостоятельно. Вэнс отдельно остановился на роли христианства, заявив: «Я думаю, что христианство находится в самом сердце этой культурной [общности]. За исключением [третьего президента США Томаса] Джефферсона и пары других, большинство наших отцов-основателей были набожными христианами».

Ранее германский политолог Александр Рарзаявил, что Европа погрузилась в конфликт на Украине, что мешает ей своевременно переосмысливать свою роль на мировой арене.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейские страны готовиться к серьезным изменениям в отношениях с США.

В новой стратегии национальной безопасности США подчеркивается, что Европа оказалась под угрозой утраты собственной идентичности и демократических стандартов из-за нерегулируемой миграции и давления на правые партии.