Путин лично провел для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом

Tекст: Евгений Поздняков

«Тема совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда занимала особое место в отношениях России и стран Центральной Азии – как в рамках СНГ, так и на двустороннем уровне. К сожалению, некоторые социокультурные особенности региона создают почву для радикализации отдельных групп, что представляет угрозу для всего евразийского пространства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«В то же время Россия и государства Центральной Азии связаны прочными узами общей истории, что обуславливает тесную взаимозависимость наших обществ. Соответственно, вспышка терроризма в одной стране становится проблемой для всех. Поэтому Москва считает своим долгом помогать ближайшим соседям в противодействии экстремизму», – продолжил он.

«Вспомним теракт в «Крокусе». Эта трагедия наглядно показывает неделимость вопросов безопасности России и Центральной Азии. Даже с прагматической точки зрения: предотвращение подобных случаев у нас должно включать плотную работу по поддержанию стабильности в постсоветских республиках, в том числе через укрепление их спецслужб», – отметил эксперт.

«Кроме того, государства региона – наши ближайшие союзники. Мы ценим их стремление к мирному и поступательному развитию. Если же на их территории вспыхнет «экстремистский пожар», о многих совместных планах на будущее можно будет забыть, а пострадают от этого все региональные игроки», – подчеркнул собеседник.

«Отмечу, что Владимир Путин известен как последовательный и непримиримый борец с террористическими и экстремистскими движениями. Россия внесла огромный вклад в сдерживание распространения экстремизма в ряде регионов. Эту миссию мы продолжаем выполнять и будем делать это дальше – во благо России и наших партнеров», – заключил Козюлин.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, на котором присутствовали лидеры Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана.

В рамках своего выступления президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом до сих пор остается важным направлением взаимодействия стран Содружества. «В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», – напомнил Путин.

Глава государства отметил, что дальнейшее наращивание партнерства в рамках СНГ «в самых разных областях» отвечает коренным интересам народов стран-участниц объединения. «Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности», – подытожил российский лидер.