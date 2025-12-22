  • Новость часаНебензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Вэнс раскрыл ложь Зеленского из лучших побуждений
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Начальник генштаба армии Ливии погиб в результате крушения самолета в Турции
    Минтранс приказал запретить хождение судов у калининградского СПГ-терминала
    SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    22 декабря 2025, 12:56 • Новости дня

    Осужденному за 107 эпизодов насилия над детьми экс-учителю отказали в апелляции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Апелляцию экс-учителя музыки Евгения Полежаева из Свердловской области, осужденного за 107 эпизодов сексуальных насильственных действий над детьми, отклонили в Свердловском облсуде.

    Полежаев в августе 2024 года был осужден на 23 года строгого режима, жертвами признаны 22 ребенка, передает РИА «Новости».

    В судебной карточке отмечено, что судебный акт был оставлен без изменения. Подсудимому также назначили компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 8 млн рублей и запретили заниматься любой деятельностью с детьми в течение 18 лет и администрированием сайтов на десять лет.

    Прокуратура региона уточнила, что Полежаев обвинялся по нескольким тяжким статьям, в том числе за изготовление и распространение порнографических материалов с участием детей, нарушение частной жизни и насильственные действия сексуального характера.

    Большинство эпизодов относятся к лету 2018 года и периоду с марта по декабрь 2022 года, когда совершались преступления в отношении беспомощных детей.

    По данным СМИ, мужчина убеждал учеников, что домогательства – «единственный способ попасть на большую сцену».

    Ранее в Воронеже учителя физкультуры заподозрили в сексуальных контактах с несколькими ученицами школы.

    23 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В осеннюю сессию Госдумы депутаты «Единой России» приняли поправки к бюджету с акцентом на социальные обязательства и расходы.

    Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что на мероприятия народной программы партии выделено около 174 млрд рублей на три года, в том числе более 50 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Жуков подчеркнул, что средства направляются на повышение доступности протезно-ортопедической помощи, создание центров высокотехнологического протезирования и реабилитации участников СВО, а также на социальную газификацию и улучшение транспорта и сельского хозяйства.

    Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» добилась индексации зарплат бюджетников и пенсий выше инфляции, а МРОТ вырастет до 27 тыс. рублей. Исаев отметил, что индексация пенсий с 2025 года будет производиться с 1 января, без двух этапов, а поддержка по социальному контракту и социальных программ также продолжится. Также принято решение о страховании по больничным листам для самозанятых и целевом обучении медиков.

    Вице-спикер Анна Кузнецова акцентировала внимание на поддержке семей. По ее словам, на помощь многодетным семьям выделяется порядка 500 млрд рублей, а детский бюджет увеличен на 6% и составляет 11 трлн рублей. Приняты десятки законов в поддержку военнослужащих и семей, введены специальные льготы для матерей-героинь, расширена региональная программа поддержки студенческих семей.

    23 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    ЛДПР предложила ввести льготы за большой стаж работы

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с трудовым стажем от 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

    Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в стране новой категории «ветеран трудовой деятельности», передает РИА «Новости».

    Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит признать заслуги россиян с длительным трудовым стажем – не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

    Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. «А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности», – заявил Слуцкий.

    В случае одобрения инициативы звание будет закрепляться за россиянами с большим стажем независимо от наличия наград; детали присвоения и условия определит правительство России. Звание предполагает реальные меры поддержки: компенсация 50% расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку домашнего телефона, преимущества при вступлении в кооперативы и приобретении земли, а также гарантия права на бесплатные протезы (кроме зубных) и приоритет в оказании медпомощи и социальной поддержке.

    Слуцкий подчеркнул, что эти меры призваны подчеркнуть уважение к людям, внесшим огромный вклад в развитие страны, и обеспечить им ощутимую поддержку на государственном уровне. Сейчас, по словам депутатов, существует несправедливая ситуация, когда даже люди с большим стажем, но без наград, не могут претендовать на статус ветерана труда и соответствующие льготы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году.

    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром во вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотнbrами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.

    Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    23 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине

    Политолог Шеслер: Зеленский может инициировать перенос Пасхи

    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский объявил борьбу с «плохими календарными совпадениями».

    «Зеленскому сейчас крайне необходимо каким-то образом подтверждать полный разрыв с нашей общей историей и традициями. На фоне многостороннего процесса переговоров по мирному урегулированию Банковая подчеркивает, что нынешняя украинская повестка не имеет никакого отношения к Москве», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Эта игра Зеленского рассчитана как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Таким образом он заявляет, что Киев ведет диалог не с «агрессором», а с партнерами – США и Евросоюзом. Этим также подчеркивается тяготение Украины к «светлому и правильному» демократическому миру, а не возвращение к общему прошлому с Россией», – продолжила она.

    «Учитывая, что некоторая часть украинского общества мыслит именно такими стереотипами, тактика Зеленского не лишена надежд на частичный медиа-успех. Инициатива Банковой также показывает, что Киев не планирует хоть сколько-нибудь реальное примирение с российской стороной», – заметила собеседница.

    «Думаю, Банковая будет еще более популяризировать День памяти жертв голодоморов. Поэтому, судя по всему, профессиональные праздники последней недели ноября на Украине будут отменены или перенесены. Также Киев явно намерен придать государственное значение фейковой «резне в Буче». Так что нельзя исключать, что офис Зеленского инициирует перенос Дня работников ракетно-космической отрасли или даже Пасхи», – допустила аналитик.

    «Кроме того, на начало апреля приходится удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, который был нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья. Вину за трагедию и гибель 50 человек Киев возложил на Москву. Думаю, этот день также имел в виду Зеленский, когда говорил о «трагедийных датах», – спрогнозировала спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Соответствующее решение он принял после беседы с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Предложения «по определению новых и логических подходов» к украинскому календарю подготовят депутаты вместе с чиновниками и «представителями гражданского общества».

    Решение он объяснил «плохими календарными совпадениями» и тем, что конфликт «внес много изменений», когда «даты трагедий приходятся на профессиональные праздники». Также Зеленский заявил, что в один день не должны проводиться «совсем разные» отраслевые чествования, оставшиеся с «советских времен» и введенные «с первых лет независимости».

    Он напомнил, что переход раскольнической структуры «Православная церковь Украины» и всей страны на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря «был воспринят легко». Стоит отметить, что 8 мая страна отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. 9 мая украинские власти установили Днем Европы. Праздник приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.

    Киев борется с российским наследием не только в контексте дат. Так, в ноябре украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал такую политику украинской стороны «невменяемой». В этой связи он заключил: в таких условиях сложно рассчитывать, что Киев будет готов к серьезным переговорам и реальным договоренностям по урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    23 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкасской области уничтожен украинский вертолет Ми-24, на борту которого находился летчик Александр Шемет и еще трое военных, все они погибли, сообщил брат погибшего летчика Юрий Шемет.

    Украинский летчик Александр Шемет, Герой Украины и командир экипажа, погиб вместе с тремя военными после поражения их вертолета Ми-24 дроном «Герань». Информацию об этом сообщил украинским СМИ брат погибшего Юрий Шемет, передает ТАСС.

    Вечером 17 декабря Шемету поступил приказ совершить вылет на перехват дронов. По словам брата, связь с вертолетом поддерживалась, но позже он перестал отображаться на радаре пункта управления, что свидетельствовало об аварии. На месте крушения специалисты обнаружили четыре сильно обгоревших тела, личность некоторых из погибших еще устанавливается.

    Он подчеркнул, что предварительное расследование показало – вертолет столкнулся с дроном, который шел на низкой высоте и не был заметен для операторов на земле. По словам брата, неисправности техники или ошибка пилота не рассматриваются в качестве причины происшествия.

    Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении боевой задачи, весь экипаж погиб.

    ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    23 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    23 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО

    Из зоны СВО вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий

    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Из зоны проведения специальной военной операции вернулись порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».

    Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».

    В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.

    Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    23 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

    «Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год

    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в этом году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

    Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

    Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

    Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

    Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

    Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

    Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    23 декабря 2025, 11:17 • Новости дня
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    @ Rami Alsayed/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой привели к жертвам в Алеппо и помешали реализации интеграционного соглашения, сообщает Bloomberg.

    В северной части Сирии в понедельник произошли новые столкновения между армией страны и поддерживаемой США группировкой на фоне срыва сроков по интеграции вооружённого формирования в государственные структуры, передает Bloomberg.

    Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемые курдами, вступили в бой с полицией и военными в Алеппо: несколько силовиков были ранены, погибли как минимум два мирных жителя.

    Министерство обороны Сирии обвинило СДС в нападении и опровергло сообщения о якобы нанесённых армией ударах по позициям курдского формирования в городе. По информации агентства Sana, также восемь человек получили ранения, а к вечеру уровень насилия пошёл на спад.

    Стычки произошли на фоне визита турецких министров в Сирию, где обсуждалось внедрение СДС в органы власти. Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске заявил, что СДС не рассматривает интеграцию всерьёз, и обвинил формирование в координации действий с Израилем.

    Согласно договорённости от марта между президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и руководителем СДС Мазлумом Абди, курдские силы должны были войти в состав государственных структур, а объекты в северо-восточной части страны – границы, аэропорт, нефтяные и газовые месторождения – перейти под контроль правительства. Однако существенного прогресса в реализации соглашения с того времени не наблюдается, а продолжающиеся столкновения ставят под сомнение его выполнение в этом году.

    Власти Сирии вновь обвинили курдское формирование в срыве договорённостей, подчеркивая, что интеграция СДС – ключевой элемент плана по объединению вооружённых групп после долгих лет гражданской войны. Губернатор Алеппо распорядился закрыть школы, университеты и государственные учреждения во вторник из-за обострения ситуации.

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.

    23 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина несколько раз ударил молодого человека в столичном метрополитене, нападавшего задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.

    Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.

    Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.

