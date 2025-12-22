Сухогрузу «Адлер» разрешили покинуть воды Швеции

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура Швеции приняла решение не начинать расследование по делу российского сухогруза «Адлер» по подозрению в нарушении санкций США и Евросоюза, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал SVT.

Судно, которое стояло на якоре у побережья Хеганаса с 20 декабря из-за отказа двигателя, теперь получило разрешение покинуть территориальные воды Швеции.

Как сообщил представитель Управления судоходства Швеции Фредрик Стрембек телеканалу, «судно направляется на север, но не объявило о пункте назначения».

В ночь на 21 декабря сухогруз прошел досмотр: на борт поднимались сотрудники таможни, береговой охраны, а также, по информации SVT, представители полиции безопасности и прокуратуры. Ранее телеканал сообщил, что «Адлер» принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая включена в санкционные списки США и ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Туниса задержали в аэропорту Джербы без объяснения причин семь россиян и двух белорусов из экипажа транспортного вертолета.



