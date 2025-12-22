Рар: Макрон предал Мерца из-за собственных амбиций в Европе

Политолог Рар: Макрон злорадствует, видя крах европейского лидерства Мерца

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В поствоенную эпоху создания «новой мягкой империи» – Евросоюза, Франция и Германия представлялись нерушимым тандемом и «осью» новой политической Европы. Французские президенты и немецкие канцлеры с 1947 года не забывали это подчеркивать. Сейчас же Фридрих Мерц вдруг возомнил себя региональным лидером, поставив цель построить милитаризованную Европу на базе немецкой армии», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Немецкие планы встревожили многих соседей Германии, в том числе Францию, которая, в отличие от Берлина, не забывает уроки истории XX века. На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон не может не злорадствовать, видя, как мнимое лидерство Мерца в Европе терпит крах. К тому же у Парижа в регионе остаются собственные амбиции», – добавил он.

Вместе с тем, собеседник не согласился с утверждением, что план репарационного кредита Украине за счет российских средств провалился. «Европа продолжит направлять деньги Киеву, но это будут не замороженные средства России. Основной объем помощи идет из ФРГ. Остальные страны ЕС отказываются платить или готовы к совместным долгам, как, например, Франция. Но посыл в Евросоюзе остается прежний: украинская сторона не должна проиграть», – резюмировал он.

Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводятся слова источника.

Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

«В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.