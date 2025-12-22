Мигранта отправили под суд за избиение пятимесячной дочери до смерти

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 28 лет, его обвиняют в убийстве пятимесячного ребенка, указали в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В ноябре 2024 года мужчина ударил свою маленькую дочь по голове, в результате чего ребенок скончался. Отмечается, что он избил младенца, поскольку тот долго плакал.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

