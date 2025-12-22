В Тбилиси оскорбились игнорированием ЕС коррупции на Украине и в Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Первый зампред парламентского комитета по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил, что «ЕС игнорирует успехи Грузии, а также игнорирует катастрофическое положение с коррупцией и правами человека на Украине и в Молдавии».

«Вообще решили не касаться в документе этих тем, потому что на Украине и в Молдавии настолько плохое положение, что можно сказать только плохое», – отметил он.

По словам Тенгиза Шарманашвили, «ЕС пытается убежать от реалий».

В свою очередь, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил о «двойных стандартах» и «несправедливых решениях» в оценках ЕС по странам-кандидатам.

«Очевидны серьезные проблемы с коррупцией и правами человека на Украине и в Молдавии. Поэтому главы об этом из доклада вообще изъяли», – сказал он.

По его словам, «в Грузии на этих направлениях фиксируется серьезый прогресс, что видно и из исследований, которые заказывает различным институтам сам Евросоюз».

«Все это – отражение кризиса евробюрократии», – отметил Рати Ионатамишвили.

Грузинские СМИ запросили комментарий в постпредстве ЕС, но оно пока не отвечает.