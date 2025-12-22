Памфилова предупредила о риске деградации из-за искусственного интеллекта

Памфилова заявила, что зависимость от ИИ угрожает развитию личности

Tекст: Мария Иванова

Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о рисках чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта, которые могут привести к интеллектуальному иждивенчеству и угрозе для развития личности, передает ТАСС.

В подкасте «Мастерской новых медиа» она подчеркнула, что важно использовать современные технологии исключительно как вспомогательный инструмент, не подменяя ими самостоятельное мышление.

«Ранее считалось, что искусственный интеллект должен помогать человеку в опасной работе – разминировании, работе в радиационных зонах, при наводнениях или пожарах. Сейчас же роботы начинают заменять мозг человека. Наш мозг – необъятный космос, и мы не научились до конца использовать его огромный потенциал», – заявила Памфилова. Она отметила, что стремление упростить себе жизнь за счет ИИ может привести к утрате творческих и мыслительных способностей, а следовательно – к деградации.

Памфилова посоветовала молодым людям развивать критическое мышление, идти по пути самостоятельного поиска и анализа информации и не полагаться на «костыли» – готовые решения и подсказки в сложных ситуациях.

По ее словам, искусственный интеллект представляет собой «необъятное и непредсказуемое явление», с которым важно научиться грамотно взаимодействовать, применяя в первую очередь для развития, а не для подмены человеческих ресурсов.

