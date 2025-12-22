Роскачество обнаружило бактерии и нарушения маркировки в холодце

Роскачество: Опасные бактерии обнаружили в холодце девяти брендов

Tекст: Мария Иванова

В ходе масштабной проверки холодца популярных брендов на рынке России эксперты Роскачества выявили серьезные микробиологические нарушения в продукции девяти торговых марок.

Как говорится в сообщении организации, «наиболее распространенная проблема связана с микробиологическими показателями». В частности, в некоторых образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк, что свидетельствует о нарушениях санитарных норм на производстве.

Отмечается, что всего было исследовано холодец 15 торговых марок по 211 параметрам, включая качество, безопасность и соответствие маркировки. В 11 из 15 случаев отмечены либо нарушения обязательных требований безопасности, либо несоответствие информации на упаковке, либо оба эти фактора одновременно.

Из выявленных нарушений превышение количества микроорганизмов зафиксировано у таких брендов, как «Окраина», «Ремит», «Super», «ВкусВилл», «Диво», «Ашан», «Раменский деликатес», «Торговая площадь» и «Холодушка». Кроме того, кишечная палочка обнаружена в холодце торговых марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес», а золотистый стафилококк – у «Ремит». В холодце марки «Ашан» специалисты выявили также сульфитредуцирующие клостридии.

Проблемы были зафиксированы и с маркировкой: у торговой марки «М» найдены незаявленные субпродукты, а у брендов «Super», «Диво» – присутствие незаявленных консервантов. В холодце «Мясной выбор» и «Холодушка» отмечены неверные данные о содержании углеводов и белка соответственно.

Эксперты особо подчеркнули: хотя пять образцов заявлялись как «мясные», фактически они содержат 67–75% бульона – это почти в два раза выше стандарта Роскачества для мясных холодцов. Для большинства других образцов массовая доля бульона составляла 70–77%, что говорит о преобладании желе над мясом в готовой продукции.

