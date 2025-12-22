Подростку предъявили обвинение за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 17 лет, его подозревают в совершении теракта на железнодорожной станции в городском округе Ступино, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что, согласно версии следствия, он прибыл туда 17 декабря после получения указаний через мессенджер от представителей украинских спецслужб.

Молодой человек за денежное вознаграждение зажег релейный шкаф, необходимый для функционирования железнодорожной инфраструктуры. Для отчета куратору он снял свои действия на камеру мобильного телефона. С места происшествия сотрудники полиции изъяли канистру, воронку, две сгоревшие бутылки и следы обуви.

На допросе подросток признал вину и подробно рассказал, что получил предложение совершить поджог за 50 тыс. рублей, но денежные средства так и не были переданы. Судом по ходатайству следствия подростку назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подростка заподозрили в поджоге трансформаторных подстанций на железнодорожной станции Марк в Подмосковье.

До этого в Московской области поместили под стражу 16-летнего подростка за поджог релейного шкафа на железной дороге.