Ученые предупредили о возможных магнитных бурях на Земле

Ученые ИКИ РАН сообщили о магнитных бурях уровня G2 с 22 по 24 декабря

Tекст: Мария Иванова

На Земле с 22 по 24 декабря вероятны магнитные бури уровня G2 из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уже в ночь на понедельник была зафиксирована первая короткая магнитная буря уровня G1, причем признаки солнечного воздействия проявились примерно на сутки раньше предполагаемого графика.

Ученые отмечают, что сейчас в центре солнечного диска наблюдается структурированная корональная дыра, охватывающая как южное, так и часть северного полушария Солнца. Основной поток солнечного ветра идет из экваториальных регионов этой дыры, скорость которого вблизи Земли в настоящее время достигает примерно 700 км/с – это почти в два раза выше обычных значений.

Прогноз колеблется между умеренной геомагнитной нестабильностью и вероятностью продолжительных бурь уровня около G2 на случай, если потоки плазмы переместятся в плоскость планет с областей наиболее интенсивного воздействия. «Мотор чихает, кашляет, иногда даже на короткое время заводится, но быстро глохнет. Нет энергии», – говорится в сообщении лаборатории.

В ближайшие трое суток магнитосфера будет особенно восприимчива к малейшим изменениям параметров солнечного ветра. Ожидается, что каждое касание критических значений на графиках солнечного мониторинга может запускать новые слабые и средние магнитные бури. Вспышки на Солнце при этом происходят нерегулярно, не оказывая значительного влияния на геомагнитную активность.

