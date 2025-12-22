Daily Mail: США считают базу в Британии непригодной для ЯО

Tекст: Ольга Иванова

База ВВС Лейкенхит в Британии на данный момент считается Пентагоном непригодной для размещения американского ядерного оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Daily Mail.

Как отмечает издание, одной из неожиданных причин названа невозможность сотрудников оперативно воспользоваться санузлом в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно документам Пентагона, несмотря на распространённые предположения о переброске американского ядерного оружия в Британию, этого не произойдет еще несколько лет. База физически не готова к выполнению подобных задач: командный пост устарел, а ряд работников центра по ЧС не имеет быстрого доступа к туалету.

В статье говорится, что секретный информационный центр также не может быть размещён из-за аварийной вентиляции и неэффективной фильтрации воздуха, а ангары лишены полноценной системы безопасности – не хватает видеонаблюдения, освещения и сигнализаций. На масштабную модернизацию инфраструктуры планируется потратить 264 млн долларов, основные работы должны завершиться к 2031 году.

Газета уточняет, что финансирование обновления базы ляжет на США, а не на НАТО, что отражено в проектной документации. Американские военные отмечают, что на ход работ влияет неопределённость в строительной отрасли Британии, связанная с выходом страны из Евросоюза, пандемией коронавируса и нынешним конфликтом на Украине.

Авиабаза Лейкенхит уже имела опыт хранения ядерных бомб: с 1954 по 2008 годы здесь хранились 110 ядерных боезарядов, которые были выведены из-за снижения риска ядерной войны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

Премьер-министр Кир Стармер объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых поступят в Британию к концу десятилетия.

