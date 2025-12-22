Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена золота превысила исторический максимум на бирже Comex

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex превысила исторический максимум, передает ТАСС.

На торгах утром 22 декабря цена за одну тройскую унцию золота поднялась выше отметки 4 450 долларов.

По состоянию на 9.55 по московскому времени цена достигала 4 451,3 доллара, что соответствовало росту на 1,46%. Спустя четыре минуты золото уже торговалось по 4 451,6 доллара за унцию – это на 1,47% выше предыдущих значений.

Обновление исторического максимума произошло на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к драгоценным металлам. Уровень спроса на золото традиционно растет в периоды глобальной экономической и геополитической нестабильности.

В этот раз всплеск в цене специалисты связывают прежде всего с динамикой рынка и ожиданиями относительно дальнейшей монетарной политики США.

Напомним, в понедельник стоимость меди на LME достигла исторического максимума.

Стоимость платины на NYMEX 18 декабря вышла на максимальный за 17 лет уровень.

12 декабря стоимость серебра превысила исторический максимум, достигнув 65 долларов за тройскую унцию.