Россия поднялась на второе место среди поставщиков СПГ в Китай

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объемы экспорта российского СПГ в Китай в ноябре превысили показатели Австралии, пишет Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, российский СПГ оказался наиболее доступным в числе 12 поставщиков в Китай, он обходился примерно на 10% ниже среднего уровня – 9,85 доллара за 1 млн британских тепловых единиц.

Отмечается, что в КНР предпочитают выбирать доступное российское топливо, это позволило России занять второе место среди поставщиков после Катара.

После снижения экспорта топлива в Европу Россия стала перенаправлять поставки на азиатские рынки, делая ставку на крупнейший газовый рынок региона. Впервые за более чем год общий объем импорта сжиженного газа Китаем продемонстрировал годовой рост благодаря восстановлению спроса.

Летом КНР начала получать СПГ с российского арктического завода Arctic LNG 2 через терминал Бэйхай на фоне усложнения логистики из-за ледовой обстановки зимой, что повлияло на объемы отгрузок.

США в последние месяцы не осуществляли поставки СПГ в Китай, чему способствовали торговые разногласия и сокращение спроса. Крупные энергетические компании Китая продолжают диверсифицировать закупки и сбывать излишки на мировых рынках, что проще при использовании американских контрактов, свободных от ограничения по месту доставки.

В начале декабря первую после введения санкций США партию СПГ компании Газпром с завода «Портовая» доставили в Китай.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Россия нашла покупателя на подсанкционный СПГ.