«Росатом» задумался о создании производства тихоходных турбоагрегатов с Dongfang

Tекст: Ольга Иванова

«Росатом» рассматривает возможность запуска собственного производства тихоходных турбоагрегатов для сверхмощных атомных электростанций, сообщает «Коммерсантъ».

Технологическим партнером предполагается выбрать китайскую компанию Dongfang Turbine Co., Ltd, с которой уже достигнута договоренность о поставках турбины и генератора для новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2.

Источники издания уточняют, что речь идет о производстве оборудовании для реакторов типа ВВЭР мощностью от 1,2 до 1,3 ГВт. Dongfang производит такие турбины по лицензии французской Arabelle, что позволяет рассчитывать на проверенные и современные технологии.

Открытие нового производства в России позволит «Росатому» снизить риски для экспортных проектов. По оценке экспертов, запуск завода обойдется корпорации в несколько десятков млрд рублей. Такой шаг станет серьезным конкурентным вызовом для компании «Силовые машины» под руководством Алексея Мордашова, которая до сих пор занималась выпуском схожей продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти рассматривают возможность закупки турбин китайского производства для Ленинградской АЭС-2. Такой шаг может позволить снизить стоимость проекта, связанного с запуском новых энергоблоков в 2030–2032 годах.

