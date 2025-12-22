Узбекистан завершил переговоры с Россией по вступлению в ВТО

Tекст: Ольга Иванова

Узбекистан и Россия завершили двусторонние переговоры по вопросам вступления республики во Всемирную торговую организацию, сообщает РИА «Новости».

Протокол об итогах переговоров был подписан в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Петербург вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

«В рамках рабочего визита Его Превосходительства Президента Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург, мы совместно с министром экономического развития Российской Федерации Его Превосходительством господином Максимом Решетниковым подписали протокол, завершающий наши двусторонние переговоры по доступу на рынок в рамках процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию», – сообщил представитель президента Узбекистана по ВТО Азизбек Урунов.

Он отметил, что переговоры с Россией были непрерывными, содержательными и конструктивными. В рамках процесса присоединения к ВТО с 2022 года Узбекистан подписал соответствующие протоколы уже с 31 страной-участницей организации.

По информации властей республики, страна рассчитывает завершить свой путь к вступлению во Всемирную торговую организацию весной 2026 года. Узбекистан имеет статус наблюдателя в ВТО с 1994 года, а рабочая группа по его присоединению была создана в 1998 году.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов, уделив особое внимание энергетике.



