Макрон объявил о строительстве нового авианосца

Макрон анонсировал строительство современного авианосца к 2038 году

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о запуске программы строительства нового крупного авианосца, передает Reuters.

Проект PANG, призванный заменить Charles de Gaulle, оценивается примерно в 10,25 млрд евро, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2038 год. Макрон отметил, что решение о запуске программы принято на этой неделе, и подчеркнул важность проекта для военной и промышленной мощи страны, а также для поддержки малого и среднего бизнеса.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на X подтвердила, что новый авианосец должен заменить Charles de Gaulle, который находится на службе с 2001 года после 15 лет проектирования и строительства. Работы по ядерной энергоустановке для корабля стартовали в прошлом году, а окончательный контракт будет заключен по бюджету 2025 года.

Постройка нового авианосца рассматривается как ключевой элемент ядерного сдерживания и роста оборонного потенциала Европы, особенно на фоне спецоперации на Украине и колебаний США по вопросам европейской безопасности. Власти Франции отметили, что авианосец станет крупнейшим боевым кораблем, построенным в Европе. Некоторые депутаты предлагали отложить строительство из-за дефицита бюджета, однако решение о запуске уже принято.

Франция вместе с Британией, Италией и Испанией остается одной из немногих европейских стран с действующими авианосцами, однако ее возможности уступают флотам США и Китая.

Военные Франции сообщили, что для нового авианосца закупят американские электромагнитные катапульты, поскольку собственное производство оказалось слишком дорогим и затяжным.

Ранее Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения самостоятельно.