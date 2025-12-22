Командующий ВМФ Британии заявил об угрозе подводных атак России

Россия «может принять меры по повреждению жизненно важной подводной инфраструктуры Британии, включая интернет-кабели и газопроводы», заявил командующий Королевским военно-морским флотом адмирал Гвин Дженкинс в интервью Financial Times.
По его словам, Москва усилила инвестиции в Главное управление глубоководных исследований (ГВ ГИ) и возобновила подводные программы, позволяющие использовать глубоководные аппараты для саботажа.
Дженкинс подчеркнул, что российское подразделение способно оперировать на экстремальных глубинах, что дает Москве возможность перейти к прямым действиям.
Он заявил: «Мы видели, что подводные возможности ГВ ГИ начали возвращаться. Мы знаем, что у них были проблемы с этой программой. Похоже, теперь они её перезапустили. Так что мы ожидаем новых развертываний».
Секретные миссии ГВ ГИ включают в себя картографирование маршрутов и точек соединения морских кабелей и трубопроводов, которые важны для связи и энергоснабжения Британии и её союзников по НАТО.
Эксперты издания считают, что российские корабли якобы способны закладывать взрывные устройства в ключевых точках инфраструктуры. Издание отмечает, что судно «Янтарь» ранее якобы скрытно мониторило стратегические объекты между Британией и Ирландией и может выпускать подводные аппараты на глубину до 6 тыс. м.
Для противодействия этим угрозам британский флот создал оборонительное соглашение с Норвегией и инвестиционный проект Atlantic Bastion. На его реализацию выделено более 4 млн фунтов стерлингов, а в следующем году сумма может возрасти до 35 миллионов. Эксперты предлагают дополнить эту систему средствами дальнобойного удара, чтобы пресечь возможные российские операции.
Поведение российской морской разведки, включая освещение британских самолетов лазером с борта «Янтаря», уже вызвало публичное предупреждение Министерства обороны Британии о готовности применить военные средства в случае эскалации. Глава MI6 Блейз Метревели и начальник штаба ВВС Ричард Найтон также отмечают «рост российского саботажа, кибератак и атак с помощью дронов на стратегические объекты в Европе». По словам министра обороны Джона Хили, Британия вошла в «новую и опасную эру угроз», где ключевыми остаются защита и своевременное выявление действий, угрожающих безопасности страны и её партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая глава британской разведки МИ-6 Блейз Метревели начала работу с обвинений в адрес России. Она заявила, что Россия якобы занимается «экспортом хаоса».