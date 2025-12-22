Под автомобилем на юге Москвы взорвалась бомба

Shot: Взрыв машины в Москве произошел из-за самодельной бомбы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самодельную бомбу заложили под днище автомобиля, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.

Отмечается, что пострадавшим стал 56-летний мужчина, у него выявили множество осколочных ранений, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

Между тем очевидец происшествия Евгений в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что инцидент случился в 6.55 мск, звук был очень громким.

Он добавил, что водитель сидел за рулем в момент взрыва, его смогли реанимировать, на его теле есть ожоги. По мнению собеседника, взрыва газового баллона не было.

По данным Baza, водитель успел проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв. Осколки от взрыва повредили минимум семь автомобилей. Самого водителя изначально зажало внутри машины.

Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек.