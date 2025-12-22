BFMTV сообщил о хищении восьми тысяч алмазов из Лувра

BFMTV: Из Лувра в октябре похитили более восемь тысяч алмазов и 200 жемчужин

Tекст: Мария Иванова

Более 8 тыс. алмазов и около 200 жемчужин были похищены из Лувра во время дерзкого ограбления 19 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV и материалы расследования.

Преступники за четыре минуты завладели ювелирными изделиями на сумму 88 млн евро. «Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей», – приводит канал детали похищенного, передает РИА «Новости».

Журналисты выяснили, что для ограбления были использованы минивэн, скутеры и автовышка, которые в день нападения выехали из одного жилого квартала Обервилье, что на севере Парижа. Среди украденных ювелирных изделий – тиары, серьги, ожерелья и броши королев и императриц Франции, а также корона императрицы Евгении де Монтихо, которая впоследствии была найдена и возвращена в музей.

В результате расследования по подозрению в причастности к этому преступлению были задержаны несколько человек, пяти из них предъявили обвинения, однако украденные украшения так и не найдены. Счетная палата Франции призвала Лувр усилить меры безопасности, а министр культуры Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года в музее будут внедрены необходимые реформы для предотвращения подобных происшествий.

Осенью этого же года Лувр также столкнулся с серьезными техническими проблемами: были зафиксированы обрушения перекрытий, а библиотеку музея затопило из-за порыва старых водопроводных труб, что привело к повреждению сотен архивных документов. Лувр остается старейшим и самым посещаемым музеем мира, открыт с 1793 года, а ранее был королевской резиденцией.

