Стоимость меди на LME достигла исторического максимума

Стоимость меди достигла исторического максимума в 11,993 тыс. долларов за тонну

Tекст: Мария Иванова

Цена фьючерса на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

В ходе сессии стоимость одной тонны поднялась до 11,993 тыс. долларов, что стало рекордным показателем за всю историю торгов на этой площадке.

На 8.32 по московскому времени цена меди показывала прирост на 1,04% и фиксировалась на отметке 11,993 тыс. долларов за тонну. Однако уже к 8.52 рост замедлился, и стоимость опустилась до 11,924 тыс. долларов за тонну, что на 0,45% выше уровня прошлого закрытия.

Рынок меди продолжает показывать восходящий тренд. Интерес к металлу во многом связан с его широким применением в промышленности, а также с ожиданиями роста спроса из-за развития технологий и энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря стоимость платины на бирже NYMEX достигла максимального значения за 17 лет.

Стоимость серебра 12 декабря превысила исторический максимум.