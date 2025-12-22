Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Алиев решил не принимать участие в саммите СНГ в Петербурге из-за занятости

Tекст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за плотного рабочего графика, передает «Интерфакс».

В администрации азербайджанского президента подчеркнули, что Алиев не приедет в Россию из-за плотного рабочего графика.

Представители администрации заверили, что Азербайджан последовательно участвует в официальных саммитах организации и считает взаимодействие в рамках СНГ приоритетным, равно как и развитие двусторонних отношений с другими странами объединения.

В администрации также пояснили, что Алиев не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.

В октябре президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Поле этого в Кремле заявили, что Москва ожидает решения проблемных вопросов с Баку.

В Петербурге 22 декабря запланирована традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Российский президент анонсировал проведение предновогоднего саммита СНГ в Петербурге еще 12 ноября на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.