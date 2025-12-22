Аферисты начали применять ИИ для генерации сертификатов произведений искусства

FT: Мошенники используют ИИ для подтверждения подлинности произведений искусства

Tекст: Мария Иванова

Мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания поддельных документов, подтверждающих подлинность произведений искусства, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.

Специалисты отмечают, что коллекционеры предъявляют подобные, сгенерированные нейросетями документы при оценке картин или оформлении страховых заявлений.

Брокер по страхованию произведений искусства Оливия Экклстон из компании Marsh заявила: «Чат-боты и большие языковые модели помогают мошенникам убедительно подделывать счета-фактуры, документы, подтверждающие происхождение, и сертификаты подлинности». По ее мнению, применение ИИ усилило проблему фальсификаций и мошенничества на арт-рынке.

Среди случаев обнаружения таких подделок отмечается история, когда эксперт по страховым случаям получил десятки документов, якобы подтверждающих стоимость коллекции декоративных картин, но выявил, что во всех них единообразно заполнено поле описания – что указывает на использование автоматизированных систем, а не ручную работу.

Руководитель отдела изобразительного искусства Howden Филиппо Геррини-Маральди рассказал: «Если раньше люди воровали или подделывали фирменные бланки авторитетных учреждений, чтобы подтвердить подлинность, то теперь они используют ИИ». Он подчеркнул, что искусственный интеллект позволяет подделывать документы намного более реалистично.

Эксперты признают, что современные технологии существенно усложнили задачу выявления фейков: Грейс Бест-Деверекс из Sedgwick отметила, что даже проверка метаданных не гарантирует обнаружение следов искусственного интеллекта, поскольку качество нейросетей растет. Глава оценочной компании Gurr Johns Гарри Смит добавил, что теперь можно поручить формирование поддельных экспертных документов ИИ без привлечения реальных специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская выступила за введение запретов на использование искусственного интеллекта в некоторых сферах.

Ранее актриса и продюсер Риз Уизерспун своими рассуждениями об искусственном интеллекте разозлила поклонников.

Между тем нейросеть GigaChat сдала экзамен в РАМ имени Гнесиных.