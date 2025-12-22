Нефть подорожала на опасениях по поводу поставок

ЛДПР предложила ввести льготы за большой стаж работы

Tекст: Вера Басилая

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в стране новой категории «ветеран трудовой деятельности», передает РИА «Новости».

Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит признать заслуги россиян с длительным трудовым стажем – не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. «А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности», – заявил Слуцкий.

В случае одобрения инициативы звание будет закрепляться за россиянами с большим стажем независимо от наличия наград; детали присвоения и условия определит правительство России. Звание предполагает реальные меры поддержки: компенсация 50% расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку домашнего телефона, преимущества при вступлении в кооперативы и приобретении земли, а также гарантия права на бесплатные протезы (кроме зубных) и приоритет в оказании медпомощи и социальной поддержке.

Слуцкий подчеркнул, что эти меры призваны подчеркнуть уважение к людям, внесшим огромный вклад в развитие страны, и обеспечить им ощутимую поддержку на государственном уровне. Сейчас, по словам депутатов, существует несправедливая ситуация, когда даже люди с большим стажем, но без наград, не могут претендовать на статус ветерана труда и соответствующие льготы.

