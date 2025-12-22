Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом

Tекст: Вера Басилая

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что следующая рабочая неделя, завершающая 2025 год, будет самой короткой и продлится только два дня – понедельник и вторник. Среда, 31 декабря, станет выходным из-за переноса. Парламентарий отметила: «Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней». Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Депутат подчеркнула, что работодатели не могут уменьшать зарплату работникам из-за большого числа январских выходных, передает ТАСС.

Стенякина добавила, что это одни из самых длинных новогодних каникул за последнее время. В январе 2026 года ожидается 15 рабочих и 16 выходных или праздничных дней, что делает этот месяц самым «нерабочим» с 2021 года. Для сравнения, в январе 2022 года было 16 рабочих дней, а в 2023–2025 годах – по 17 дней. В Трудовом кодексе России заложено 14 официальных праздников, если они совпадают с выходными, то дни отдыха переносятся.

В 2026 году, как и годом ранее, россияне проведут в работе 247 дней, а 118 дней останутся выходными или праздничными. При этом новогодние каникулы будут максимально длинными, а майские праздники заметно короче – только два отрезка: с 1-го по 3-е и с 9-го по 11 мая.

Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.