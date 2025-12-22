В Японии признали неудачным запуск ракеты H3 со спутником «Митибики»

Министерство Японии заявило о провале миссии ракеты H3 со спутником Митибики»

Tекст: Мария Иванова

Запуск японской ракеты-носителя H3 с навигационным спутником «Митибики» признан неудачным, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Ведомство пришло к выводу, что спутник не удастся вывести на орбиту, и назвали миссию проваленной.

Как уточняет агентство Киодо, несмотря на успешное отделение первой ступени после старта с космодрома Танэгасима, двигатель второй ступени ракеты отключился раньше срока. «Пуск прошел без проблем, но возникла непредвиденная остановка двигателя второй ступени», – заявили в министерстве. В результате аппарат не смог занять запланированную орбиту.

В прошлом запуске «Митибики» предназначался для поддержки функционирования национальной системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), известной как японская GPS. Планировалось, что в феврале следующего года на орбиту выведут седьмой спутник серии. Это позволило бы Японии полностью полагаться на собственные технологии позиционирования.

Система QZSS разрабатывается для повышения точности определения координат смартфонов и других устройств на территории страны и обеспечивает передачу экстренных предупреждений о стихийных бедствиях в районах со слабым радиосигналом. Японские СМИ отмечают, что для гражданских пользователей QZSS обеспечивает точность до нескольких сантиметров, тогда как американская GPS дает погрешность в несколько метров.

Пока остается неизвестным, когда Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сможет повторить попытку по выводу спутника на орбиту. Решение о следующем запуске и перспективах национальной навигационной системы будет принято после всестороннего анализа причин инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, виюне Япония провела юбилейный пятидесятый и последний запуск ракеты H2A. Ракета вывела на орбиту спутник для отслеживания парниковых газов.