NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella1

Tекст: Вера Басилая

По данным NYT, американские власти получили ордер на изъятие танкера Bella1, который направлялся к Венесуэле под флагом Панамы, передает ТАСС.

По данным источников, судно подозревается в перевозке иранской нефти в предыдущие рейсы. Береговая охрана США попыталась остановить судно, но оно проигнорировало требования и продолжило путь, после чего было начато активное преследование.

Ранее, 10 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о задержании другого нефтяного танкера, находившегося под санкциями, перевозившего венесуэльскую нефть и заявил, что американцы планируют оставить нефть себе. Через десять дней власти США подтвердили перехват еще одного танкера – Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом топлива для трейдера из КНР. Однако это судно не подпадало под американские ограничения.

Ранее власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов.

Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями.

