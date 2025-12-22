Над Россией за ночь нейтрализовали 41 беспилотник ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Краснодарским краем сбили три дрона, над акваторией Черного моря – два, над Брянской областью – один, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Ведомство указало, что эти БПЛА уничтожили в период с 23.30 мск 21 декабря до 7.00 мск 22 декабря.

Остальные уничтожили в период с 20.00 до 23.30 мск 21 декабря.

Ранее Минобороны России сообщало, что за последние семь дней средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее 1377 украинских БПЛА над страной.

В ночь с воскресенья на понедельник в поселке Волна на Кубани из-за атаки дронов были повреждены два причала и два судна, произошли возгорания.