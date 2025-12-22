Аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года

Аналитик Киселева рассказала о выплатах россиянам в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тыс. рублей, в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тыс. рублей в 2026 году. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тыс. рублей, а пенсия увеличится до 23,8 тыс. рублей», рассказала она агентству «Прайм».

Аналитик отметила, что «все эти повышения закреплены законодательно и гарантированы гражданам».

Социальные пенсии будут проиндексированы позже – с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Ожидается, что в среднем социальная пенсия достигнет 16,6 тыс. рублей.

Также с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тыс. рублей в месяц, это на 20,7% больше текущего уровня, что затронет 4,6 млн работников. Новый размер МРОТ будет применяться при расчете минимальных выплат по беременности и родам, больничных, алиментов, а также для определения права на единое пособие.

