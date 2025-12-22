Пожары на причалах в Краснодарском крае вспыхнули после атак БПЛА

Пожары на причалах в поселке Волна Краснодарского края тушат после атак БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м», – сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что на месте идет активное тушение пожаров, работают оперативные и специальные службы.

Напомним, ранее в ночь на понедельник сообщалось, что пожар возник на трубопроводе в поселке Волна из-за падения обломков дрона.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов в Краснодарском крае 17 декабря пострадали два человека. В ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России.