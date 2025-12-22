Эксперт объяснил разницу в целях участия в ОБСЕ России и США

План фон дер Ляйен с кражей активов России назвали затонувшим «Титаником»

Tекст: Катерина Туманова

«Фиаско, наблюдавшееся на последнем заседании Совета, является кульминацией давней и устойчивой тенденции: эта Комиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, изобилующий лозунгами, – с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен – высокомерный, показной, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий – плохо работает в Союзе, который по-прежнему неказисто функционирует на основе договоров, единогласия и национальных балансов», – пишет венгерское издание European Conservative.

Издание отмечает, что события разворачивались на фоне институционального упадка, который слишком очевиден, чтобы его игнорировать, при этом политическая слабость фон дер Ляйен проявилась во всей красе.

Брюссель понимал, что, как бы лояльны ни оставались многие европейские столицы к официальной, провоенной партийной линии, немногие готовы подтвердить свои слова делом, не желая финансировать войну на Украине вечно. Финансирование конфликта российскими деньгами было для Брюсселя панацеей, но и это провалилось.

«Три месяца спустя, когда настал момент подписания, в зале воцарилась тишина. Поддержка сменилась нерешительностью; лозунги испарились при соприкосновении с реальностью. Как прямо заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, возглавлявший сопротивление планам фон дер Ляйен, этот план был подобен «Титанику» и он затонул», – сказано в статье.

Автор также замечает, что попытки импичмента главе ЕК, хоть и неудачные, оставляют о себе токсичные следы, чего не может не замечать фон дер Ляйен.

«Самый показательный момент саммита произошел не в зале переговоров, а после него. На пресс-конференции в 3.30 утра, когда фон дер Ляйен прямо спросили, можно ли считать провал репарационного кредита политическим поражением, потрясенная фон дер Ляйен безутешно пробормотала: «Хорошо», после чего ушла», – говорится в материале.

Эта Комиссия, по мнению автора материала, переоценила свои возможности, и оказалась в стесненном положении перед теми государствами-членами, которых она пыталась дисциплинировать.

«В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» фон дер Ляйен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», – призвал автор статьи Рафаэль Пинто Борхес.

Напомним, на саммите ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву. Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам саммита ЕС венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединении, сообщал британский Economist. Деловая газета Handelsblatt писала, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

