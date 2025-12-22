День рождения российского хоккея и День энергетика отмечается 22 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День рождения российского хоккея отмечается 22 декабря ежегодно в честь первых матчей чемпионата СССР в 1946 году, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, напомнил Олимпийский комитет России.

Тогда в дебютном сезоне чемпионата СССР по канадскому хоккею, как тогда называли хоккей с шайбой, московское «Динамо», а лучшим бомбардиром признали тренера ВВС Анатолия Тарасова, который забросил 14 шайб.

Профессиональный праздник в этот понедельник отмечают работники сферы энергетики – День энергетика впервые появился в СССР указом Президиума Верховного Совета страны от 23 мая 1966 года в память о принятии плана Госэлектрификации России (ГОЭЛРО) 22 декабря 1920 года. В 80-м году прошлого века праздник перенесли на третье воскресенье декабря, но энтузиазма эта смена дат не встретила. Поэтому в современной России правительство в 2015 году вернуло Дню энергетика дату профторжества 22 декабря.

В этот понедельник отмечается и День работника Пенсионного фонда России. Фонд был образован 22 декабря 1990 году, поэтому праздник посвящен сотрудникам, которые обеспечивают пенсионные выплаты и соцподдержку населения. С 1 января 2023 года ПФР объединили с Фондом социального страхования в единый Социальный фонд России (СФР).

В Ульяновской области ежегодно 22 декабря празднуется День герба и флага, в основе которых герб Симбирской губернии. На нем на синем щите изображена увенчанная золотой короной серебряная колонна. Синий цвет в символике региона говорит о реке Волге, серебряный – о мудрости и чистоте, а золото – о богатстве, власти и плодородии.

Предновогодний праздник сегодня отмечает электрическая ёлочная гирлянда – у нее 22 декабря День рождения. Дата напоминает о том, как в 1882 году Эдвард Джонсон, который был помощником Томаса Эдисона, соединил 80 разноцветных лампочек проводом и украсил ими ель, впервые явив миру электрическую гирлянду.

При этом в Индонезии отмечают День матери, в Индии – День математики, в Зимбабве – День единства, в США – День хлеба с финиками и орехами.

Именинники сегодня Анна, Софроний, Василий, Александр, Степан и Владимир.