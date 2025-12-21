  • Новость часаПост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине
    Маневры США вокруг Венесуэлы призывают китайский флот
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    21 декабря 2025, 23:03 • Новости дня

    В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв 20 декабря в Химках, от которого погиб подросток и еще один оказался в реанимации, мог произойти из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, рассказали в оперативных службах.

    «По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», – приводит ТАСС ответ представителя оперативных служб.

    Напомним, 20 декабря сообщалось о том, что в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие  установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одному, пострадавшему при взрыве мальчику, провели операцию. Омбудсмен Мишонова сообщила о его стабильном состоянии.


    21 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию об этом обнаружило РИА «Новости», изучив последние обновления на ресурсе. На сайте в качестве оснований для внесения малышей указывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы». Возраст детей составляет от двух до пяти лет.

    Накануне личные данные 20 детей, родившихся с 2014 по 2019 год, оказались в базе экстремистского сайта «Миротворец» с формулировками о «покушении на суверенитет Украины» и «нарушении границы».

    В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    21 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию с судном Adler

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломаты российского посольства в Швеции прокомментировали ситуацию с грузовым судном Adler, досмотр которого провели шведские власти в ночь на воскресенье после сигнала бедствия.

    «Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», – сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели в сентябре проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге. В декабре представители шведских властей поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении.


    21 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа дронах ВСУ над регионами

    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа БПЛА ВСУ над регионами

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны России в Telegram-канале, за три вечерних часа в воскресенье силами ПВО были уничтожены 35 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны.

    «В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 23 дрона были ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть – над Республикой Крым и еще по три БПЛА – над акваторией Азовского моря и над территорией Белгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России. При этом вечером воскресенья стало известно о пожаре, который возник на трубопроводе в поселке Волна Краснодарского края из-за падения обломков дрона.


    21 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Полиция Самары начала поиски четырех пропавших детей из Безенчукского поселка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Самарской области разыскивают четверых детей, трех девочек и одного мальчика, которые вечером не вернулись домой после совместной прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.

    Полиция Самарской области ведет поиски четырех детей, исчезнувших в поселке Безенчук, сообщает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, вечером 20 декабря дети ушли гулять и не вернулись домой. В числе пропавших – мальчик десяти лет и три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, уточнили в ведомстве.

    «Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», заявили в ГУ МВД по Самарской области.

    В поисках задействованы все сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району. Следователи опрашивают очевидцев и круг общения детей. Поддержку в поиске оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

    Детей ищут на пересеченной местности, во дворах, ближайших селах, а также в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Полиция распространила ориентировки с подробным описанием примет и одежды каждого ребенка.

    Ранее в Нижнем Новгороде пропали шесть несовершеннолетних.

    21 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Омбудсмен Мишонова сообщила о стабильном состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Медики продолжают терапию для мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, его состояние оценивается как стабильное, ребенок все еще находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, оценивается как стабильное, ребенок остается в реанимационном отделении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

    «По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», – прокомментировала Мишонова.

    Она также обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее к своим детям, поддерживать с ними связь и интересоваться, как и с кем те проводят свободное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Другому мальчику, пострадавшему при взрыве, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.

    22 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    «Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный предприниматель Виктор Аверин утонул после опрокидывания лодки во время прогулки с пятью спутниками в Подмосковье, его тело достали водолазы, остальные остались живы.

    Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

    Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

    В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

    Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

    В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.

    22 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    21 декабря 2025, 22:12 • Новости дня
    Песков рассказал о сюрпризе для мечтающей заменить журналиста Зарубина школьницы

    Песков рассказал о сюрпризе для мечтающей заменить Зарубина школьницы

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочка Виктория, которая в ходе «Итогов года» задала видеовопрос президенту России Владимиру Путину о возможности заменить собой ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, побывает на мероприятии с российским лидером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка молодец, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию», – пошутил Песков в эфире программы на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос, пригласит ли Кремль Викторию в рамках стажировки на мероприятие с участием президента.

    Напомним, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после окончания учебы стать заменой Павлу Зарубину на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». При этом она попросила  Путина «никуда не уходить» и дождаться ее, чтобы она смогла освещать работу главы государства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию. Факультет журналистики УрФУ, который окончил Зарубин, позвал школьницу Викторию на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    22 декабря 2025, 04:40 • Новости дня
    План фон дер Ляйен с кражей активов России назвали затонувшим «Титаником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Результатом оголтелого стремления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заполучить замороженные активы России и отдать Украине стал «впечатляющий и глубоко унизительный публичный разворот», хотя брюссельской элите это все равно, отметил European Conservative.

    «Фиаско, наблюдавшееся на последнем заседании Совета, является кульминацией давней и устойчивой тенденции: эта Комиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, изобилующий лозунгами, – с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен – высокомерный, показной, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий – плохо работает в Союзе, который по-прежнему неказисто функционирует на основе договоров, единогласия и национальных балансов», – пишет венгерское издание European Conservative.

    Издание отмечает, что события разворачивались на фоне институционального упадка, который слишком очевиден, чтобы его игнорировать, при этом политическая слабость фон дер Ляйен проявилась во всей красе.

    Брюссель понимал, что, как бы лояльны ни оставались многие европейские столицы к официальной, провоенной партийной линии, немногие готовы подтвердить свои слова делом, не желая финансировать войну на Украине вечно. Финансирование конфликта российскими деньгами было для Брюсселя панацеей, но и это провалилось.

    «Три месяца спустя, когда настал момент подписания, в зале воцарилась тишина. Поддержка сменилась нерешительностью; лозунги испарились при соприкосновении с реальностью. Как прямо заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, возглавлявший сопротивление планам фон дер Ляйен, этот план был подобен «Титанику» и он затонул», – сказано в статье.

    Автор также замечает, что попытки импичмента главе ЕК, хоть и неудачные, оставляют о себе токсичные следы, чего не может не замечать фон дер Ляйен.

    «Самый показательный момент саммита произошел не в зале переговоров, а после него. На пресс-конференции в 3.30 утра, когда фон дер Ляйен прямо спросили, можно ли считать провал репарационного кредита политическим поражением, потрясенная фон дер Ляйен безутешно пробормотала: «Хорошо», после чего ушла», – говорится в материале.

    Эта Комиссия, по мнению автора материала, переоценила свои возможности, и  оказалась в стесненном положении перед теми государствами-членами, которых она пыталась дисциплинировать.

    «В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» фон дер Ляйен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», – призвал автор статьи Рафаэль Пинто Борхес.

    Напомним, на саммите ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать  экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву. Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам саммита ЕС венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединении, сообщал британский Economist. Деловая газета Handelsblatt писала, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    21 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    22 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты Гидрометцентра предупредили о начале значительного понижения температуры в Москве и Подмосковье 22 декабря, которое будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и сильным ветром.

    Ожидание резкого похолодания в Москве и области подтвердили в Гидрометцентре, передает ТАСС. По последним данным, понижение температуры начнется после полудня: к вечеру в Москве ожидается –4 градуса, в Подмосковье – до –8 градусов.

    Прогнозируется снег, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с. Представители службы отметили, что вечером в отдельных районах города возможна метель и сильная гололедица.

    Перед изменением погоды температура в мегаполисе будет достигать от нуля до +2 градусов, а в области –3 +2 градуса.

    В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается облачность, небольшой снег и понижение температуры до –10 ... –8 градусов в Москве и до –12... –7 градусов в Подмосковье.

    Днем во вторник в городе возможны –10 градусов, в области до –12, а к вечеру столбики термометров могут опуститься до –15 ... –17 соответственно.

    Об этом же предупреждают специалисты столичного управления МЧС России в Telegram-канале со штормовыми и экстренными предупреждениями.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 23 часов 21 декабря до 18 часов 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с», – сообщили они.

    Специалисты подчеркнули, что к вечеру 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов, на дорогах сильная гололедица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря. Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году.

