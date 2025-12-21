В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве

Tекст: Катерина Туманова

Ожидание резкого похолодания в Москве и области подтвердили в Гидрометцентре, передает ТАСС. По последним данным, понижение температуры начнется после полудня: к вечеру в Москве ожидается –4 градуса, в Подмосковье – до –8 градусов.

Прогнозируется снег, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с. Представители службы отметили, что вечером в отдельных районах города возможна метель и сильная гололедица.

Перед изменением погоды температура в мегаполисе будет достигать от нуля до +2 градусов, а в области –3 +2 градуса.

В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается облачность, небольшой снег и понижение температуры до –10 ... –8 градусов в Москве и до –12... –7 градусов в Подмосковье.

Днем во вторник в городе возможны –10 градусов, в области до –12, а к вечеру столбики термометров могут опуститься до –15 ... –17 соответственно.

Об этом же предупреждают специалисты столичного управления МЧС России в Telegram-канале со штормовыми и экстренными предупреждениями.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 23 часов 21 декабря до 18 часов 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с», – сообщили они.

Специалисты подчеркнули, что к вечеру 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов, на дорогах сильная гололедица.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря. Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году.