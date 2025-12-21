Путин объяснил значимость премии Толстого в многополярном мире

Tекст: Катерина Туманова

«Премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно. Но эта инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Она призвана содействовать объединению вокруг благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека, формирования справедливого многополярного миропорядка, в основе которого лежат принципы суверенного равенства и уважения законных интересов друг друга верховенство международного права», – сказал он в приветственной речи.

Путин напомнил, что Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культурной самобытности.

«Как он сам писал, все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение», – сказал он.

В этом году Премией мира имени Льва Толстого за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе отмечены президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев за Худжандское соглашение и Декларацию о вечной дружбе.

Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии. Он также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.



