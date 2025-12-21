  • Новость часаПост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине
    21 декабря 2025, 19:55 • Новости дня

    Путин назвал Киргизию лидером по росту ВВП в ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киргизия опередила остальные страны Евразийского экономического союза по темпам увеличения внутреннего валового продукта, превысив отметку в 10%, сообщил президент России Владимир Путин.

    Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза продолжает расти, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, среди участников союза наивысших темпов экономического роста достигла Киргизия.

    «Растет совокупный ВВП и, конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом в 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель», – подчеркнул Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения. Путин также заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.


    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, которые прозвучали на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». При этом, по словам представителя Кремля, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

    «Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное – журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что глава государства не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам Пескова, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась 4,5 часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    21 декабря 2025, 18:58 • Новости дня
    Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен провести первые недели нового года в активном рабочем режиме, а также запланировать несколько зарубежных визитов и принять иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

    По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

    Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.

    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    21 декабря 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором планируется подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

    Президент России Владимир Путин в Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Мероприятие началось в узком составе, а затем продолжится с расширенным кругом участников.

    Повестка встречи включает обсуждение ключевых вопросов функционирования Евразийского экономического союза. Лидеры государств ЕАЭС планируют определить дальнейшие пути интеграции, рассмотреть развитие единого рынка союза, а также утвердить важные документы и решения.

    Особое внимание на заседании уделят подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что может открыть новые торговые возможности для сторон. Участники намерены наметить новые шаги по активизации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что 22 декабря в Петербурге запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин объявил ЕАЭС самостоятельным центром мирового развития

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин отметил, что ЕАЭС укрепил позиции как независимый центр мировой многополярности и обеспечивает стабильность странам союза.

    Евразийский экономический союз уверенно закрепил за собой статус одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в Петербурге. По его словам, объединение продолжает поступательно развиваться, а сотрудничество между странами ЕАЭС становится всё более значимым.

    Путин подчеркнул: «Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться». Он также добавил, что Россия особенно ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по объединению и заинтересована в активизации совместной работы по его всестороннему укреплению.

    Владимир Путин отметил, что сотрудничество внутри ЕАЭС способствует экономической стабильности не только для стран-участниц, но и для всего евразийского пространства. Глава государства выразил надежду, что сегодняшнее заседание Высшего совета будет эффективным и позволит добиться дальнейшего прогресса по ключевым вопросам взаимного интереса.

    Особое внимание, по словам президента, будет уделено подведению итогов 2025 года, а также рассмотрению ряда решений, направленных на углубление взаимодействия и решение текущих вопросов в рамках союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

    21 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что решение приграничных вопросов повысит безопасность и укрепит экономические связи государств Центральной Азии.

    Урегулирование приграничных вопросов в Центральной Азии открывает новые перспективы для региона, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение проблем государственной границы создает дополнительные возможности для развития экономических связей и привлечения инвестиций. По словам Путина, это также содействует запуску новых инфраструктурных и производственных проектов.

    Глава государства заявил, что урегулирование приграничных вопросов между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном способствует укреплению гарантий региональной безопасности. Путин отметил, что «важно и то, что укрепляются гарантии региональной безопасности (при урегулировании приграничных вопросов Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном)». Эта позиция была озвучена им на церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в Петербурге.

    Президент добавил, что такие договорённости открывают возможности для более скоординиренных действий в борьбе с трансграничными угрозами. В их числе глава государства назвал терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконную миграцию и контрабанду. Таким образом, решение спорных приграничных вопросов становится важной частью общей архитектуры стабильности и развития Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Киргизия обошла другие страны Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП и превысила отметку в 10%. Российский лидер также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.


    21 декабря 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса стран к сотрудничеству с ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин отметил расширение числа стран, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС.

    Все больше государств и международных объединений высказывают готовность выстраивать отношения с ЕАЭС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в Петербурге. По словам Путина, круг внешнеторговых партнеров союза, получающих преференции, продолжает расширяться.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите в Петербурге, отметил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан полноправным членом организации. Лукашенко подчеркнул: «Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады». По его словам, Узбекистан уже делает многое для укрепления взаимодействия с союзом.

    В ходе заседания Владимир Путин также сообщил, что Индия выразила готовность ускорить согласование преференциального соглашения с ЕАЭС. Президент подчеркнул, что Индия – надежный и суверенный партнер с рынком на 1,5 млрд человек и экономикой около 4 трлн долларов. Активизация переговоров по этому направлению, по мнению Путина, имеет важное значение для Евразийского экономического союза.

    Кроме того, Путин отметил, что стороны готовы подписать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что откроет новые перспективы для стран пятерки. Документ установит свободный торговый режим для более 90% товарной номенклатуры, охватив около 95% взаимного оборота. Президент России подчеркнул, что соглашение с Индонезией создаст условия для углубления сотрудничества между странами ЕАЭС и одной из ведущих экономик Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Киргизия обошла другие страны Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП и превысила отметку в 10%. Российский лидер также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.

    21 декабря 2025, 17:27 • Новости дня
    Путин заявил о выгоде сотрудничества для стран ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения.

    Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгодно для всех его членов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС укрепил позиции как самостоятельный и самодостаточный центр в формирующемся многополярном мире.

    Путин отметил, что внутри союза активно развиваются торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи между участниками. Это, по словам президента, способствует экономической стабильности стран «пятерки» и всего Евразийского региона.

    В своей речи Путин отдельно акцентировал внимание на том, что плодотворное сотрудничество в ЕАЭС положительно влияет на качество жизни и уровень благосостояния граждан государств-участников. Глава государства особо указал на актуальность этих изменений в условиях нестабильности мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.

    21 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    21 декабря 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин начал встречу с президентом Киргизии в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал в Петербурге переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и стала первой в ряду двусторонних переговоров с лидерами стран СНГ, передает ТАСС.

    Разговор двух глав государств проходит в формате «один на один», делегации не принимают участия. На встречу по протоколу выделен один час, пишет РИА «Новости».

    Накануне Жапаров прилетел в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по госпрограмме вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на предстоящей рабочей неделе проведет совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружений, а также встретится с участниками Госсовета по кадровой политике, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин на неделе проведет совещание, посвященное государственной программе вооружений, сообщает РИА «Новости». Также в планах главы государства – заседание Госсовета, на котором обсудят кадровые вопросы, и церемония вручения госнаград.

    «Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, Госсовет по «кадрам», президент вручит государственные награды», – сообщили в эфире.

    Помимо этих событий, в понедельник Владимир Путин примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ, который пройдет в Петербурге. Ожидается, что глава государства также примет участие в открытии новых инфраструктурных объектов в ряде российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в ближайшие недели не запланированы телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    Также Песков сообщил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

