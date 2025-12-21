Tекст: Ольга Иванова

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин сообщил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости». Он отметил, что удалось гармонизировать нетарифное регулирование и административные процедуры, что способствует успешному развитию интеграционных процессов.

Путин подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС действительно поддерживает экономический рост стран организации. «Наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно, на деле способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное – улучшению качества жизни и благосостояния людей», – заявил президент.

По словам российского лидера, такие меры уже сказываются на благосостоянии населения и активности бизнеса, а также укрепляют позиции пятерки – стран участников ЕАЭС – на мировом рынке. Власти России считают, что дальнейшее развитие интеграции будет приносить взаимную выгоду всем членам объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения. Путин также заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.



