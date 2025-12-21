Путин заявил о выгоде сотрудничества для стран ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгодно для всех его членов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС укрепил позиции как самостоятельный и самодостаточный центр в формирующемся многополярном мире.

Путин отметил, что внутри союза активно развиваются торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи между участниками. Это, по словам президента, способствует экономической стабильности стран «пятерки» и всего Евразийского региона.

В своей речи Путин отдельно акцентировал внимание на том, что плодотворное сотрудничество в ЕАЭС положительно влияет на качество жизни и уровень благосостояния граждан государств-участников. Глава государства особо указал на актуальность этих изменений в условиях нестабильности мировой экономики.

