Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Мероприятие началось в узком составе, а затем продолжится с расширенным кругом участников.

Повестка встречи включает обсуждение ключевых вопросов функционирования Евразийского экономического союза. Лидеры государств ЕАЭС планируют определить дальнейшие пути интеграции, рассмотреть развитие единого рынка союза, а также утвердить важные документы и решения.

Особое внимание на заседании уделят подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что может открыть новые торговые возможности для сторон. Участники намерены наметить новые шаги по активизации сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что 22 декабря в Петербурге запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.