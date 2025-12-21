  • Новость часаПост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине
    Маневры США вокруг Венесуэлы призывают китайский флот
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    21 декабря 2025, 16:21 • Новости дня

    Ушаков: Кремль направит поздравления Трампу с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе разговора с журналистами.

    Ушаков отметил: «Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Путина в адрес Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Путиным и Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    21 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России

    Политолог Ткаченко: Заявление Габбард говорит о координации между Москвой и Вашингтоном

    @ Kent Nishimura/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За публикациями в СМИ о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон. Они намерены помешать Москве и Вашингтону сформировать атмосферу взаимопонимания в европейском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила во лжи публикации о якобы планах России захватить всю территорию Украины и напасть на Европу.

    «Судя по всему, обвинение Reuters со стороны главы нацразведки США Тулси Габбард – это эхо саммита в Анкоридже. Публикации о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР мешают усилиям Москвы и Вашингтон перевернуть прежнюю страницу конфликтов и попыткам искать баланс интересов», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, по итогам встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились выстраивать стратегию взаимоотношений таким образом, чтобы не навредить друг другу. Образно говоря, Москва и Вашингтон решили «расходиться бортами» по основным трекам, и при этом конкурировать там, где возможно играть по правилам, устраивающим обе стороны», – продолжил собеседник.

    «России и США необходимо разобрать предыдущие кризисы, выравнивать атмосферу доверия и сделать так, чтобы на обоюдное сближение не оказывали негативного влияния третьи стороны. Очевидно, что публикации, подобные той, что сделало Reuters, как раз работают против планов Москвы и Вашингтона о формировании атмосферы взаимопонимания на европейском театре», – детализировал аналитик.

    «Примечательно, что заявление Габбард было сделано почти синхронно с похожими сообщениями Службы внешней разведки России о деструктивной роли Европы в современной международной архитектуре безопасности. Это говорит о некоторой координации между Москвой и Вашингтоном. Это пока еще не диалог, но взаимные монологи с очень обнадеживающим фоном», – подчеркнул политолог.

    «Европа исторически играла против России, а в последнее время стала активно работать и против США. Очевидно, в авангарде этого движения стоят Британия и Германия. В 2022 году на тот момент глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности вести с Москвой политический диалог до окончания СВО. В этой ситуации Reuters – это наконечник пера, которым водят Берлин и Лондон», – указал аналитик.

    «Триггером же для соответствующих публикаций и ответных заявлений Габбард стали, очевидно, движения в рамках украинского сюжета. Главным образом здесь нужно упомянуть новый миллиардный кредит Украине, согласованный в Брюсселе, военную помощь, украино-европейские планы по усилению ВСУ и предоставление новых пакетов вооружений», – пояснил спикер.

    «К тому же, для Белого дома очевидны намерения Европы дождаться выборов в Конгресс в следующем году и получать еще большую поддержку внутри США от проатлантической оппозиции. Поэтому нацразведка, а также Госдеп и ряд других ведомств, поддерживающих линию Трампа, активизировались в борьбе с мифами относительно якобы агрессивных планов России в Европе», – уточнил эксперт.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в соцсети X назвала пропагандистской и лживой статью Reuters о якобы планах России захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. «Вы охотно продвигаете эту ложную информацию в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать усилия Трампа по прекращению этого кровавого конфликта, унесшего жизни более миллиона человек с обеих сторон», – обратилась она к агентству.

    «Вы продвигаете ложные нарративы, чтобы заблокировать мирные усилия Трампа и разжечь истерию и страх среди населения. Вы намерены заставить общественность поддержать эскалацию боевых действий. Этого хотят НАТО и ЕС, чтобы в итоге втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией», – продолжила она.

    «Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, которого цитирует Reuters, о том, что, по нашей оценке, Москва стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Также, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе», – резюмировала Габбард.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Габбард за «разоблачение военной машины глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства
    @ Tiffany Browning/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уроженец Москвы, представляющий США фигурист Иван Десятов навсегда отстранен от соревнований после обвинений в сексуальных домогательствах.

    Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.

    Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    20 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, акцентировав внимание на инвестиционных и инфраструктурных возможностях.

    Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев также напомнил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который может соединить Россию и Аляску менее чем за восемь лет. По его словам, проект может стать примером использования передовых технологий.

    Ранее Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    21 декабря 2025, 01:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».

    Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

