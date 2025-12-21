Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.