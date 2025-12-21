  • Новость часаПост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию об этом обнаружило РИА «Новости», изучив последние обновления на ресурсе. На сайте в качестве оснований для внесения малышей указывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы». Возраст детей составляет от двух до пяти лет.

    Накануне личные данные 20 детей, родившихся с 2014 по 2019 год, оказались в базе экстремистского сайта «Миротворец» с формулировками о «покушении на суверенитет Украины» и «нарушении границы».

    В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.

    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, которые прозвучали на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». При этом, по словам представителя Кремля, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

    «Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное – журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что глава государства не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам Пескова, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась 4,5 часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию с судном Adler

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломаты российского посольства в Швеции прокомментировали ситуацию с грузовым судном Adler, досмотр которого провели шведские власти в ночь на воскресенье после сигнала бедствия.

    «Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», – сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели в сентябре проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге. В декабре представители шведских властей поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении.


    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа дронах ВСУ над регионами

    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа БПЛА ВСУ над регионами

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны России в Telegram-канале, за три вечерних часа в воскресенье силами ПВО были уничтожены 35 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны.

    «В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 23 дрона были ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть – над Республикой Крым и еще по три БПЛА – над акваторией Азовского моря и над территорией Белгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России. При этом вечером воскресенья стало известно о пожаре, который возник на трубопроводе в поселке Волна Краснодарского края из-за падения обломков дрона.


    В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв 20 декабря в Химках, от которого погиб подросток и еще один оказался в реанимации, мог произойти из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, рассказали в оперативных службах.

    «По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», – приводит ТАСС ответ представителя оперативных служб.

    Напомним, 20 декабря сообщалось о том, что в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие  установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одному, пострадавшему при взрыве мальчику, провели операцию. Омбудсмен Мишонова сообщила о его стабильном состоянии.


    Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен провести первые недели нового года в активном рабочем режиме, а также запланировать несколько зарубежных визитов и принять иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

    По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

    Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.

    «Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный предприниматель Виктор Аверин утонул после опрокидывания лодки во время прогулки с пятью спутниками в Подмосковье, его тело достали водолазы, остальные остались живы.

    Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

    Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

    В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

    Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

    В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

