Анонсировано совещание Путина по госпрограмме вооружений

Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

Tекст: Дарья Григоренко

Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.