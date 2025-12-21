  • Новость часаПост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине
    Маневры США вокруг Венесуэлы призывают китайский флот
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    21 декабря 2025, 12:30 • Новости дня

    Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Омбудсмен Мишонова сообщила о стабильном состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Медики продолжают терапию для мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, его состояние оценивается как стабильное, ребенок все еще находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, оценивается как стабильное, ребенок остается в реанимационном отделении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

    «По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», – прокомментировала Мишонова.

    Она также обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее к своим детям, поддерживать с ними связь и интересоваться, как и с кем те проводят свободное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Другому мальчику, пострадавшему при взрыве, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.

    20 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.

    На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.

    В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.

    20 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    Названа причина взрыва в подмосковных Химках

    МВД: Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с бытовым предметом

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, погиб подросток, два человека госпитализированы, место происшествия оцеплено.

    В МВД сообщили, что причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, передает ТАСС.

    Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о происшествии в Банном переулке у дома номер один. По ее словам, на данный момент на месте работают оперативные службы, территория оцеплена.

    По информации министерства здравоохранения Московской области, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что один подросток погиб до приезда скорой помощи. Два других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения региона, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

    Ранее в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб один подросток.

    Еще один подросток и женщина получили ранения.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    19 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

    В Новосибирске при столкновении Mercedes и Toyota погибли шесть человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупном ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре региона.

    19 декабря на Советском шоссе в Новосибирске Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum при повороте последней налево в сторону поселка Элитный, сообщает прокуратура Новосибирской области.

    В аварии погибли шесть человек. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Среди жертв – двое несовершеннолетних.

    По предварительной информации, водитель Mercedes двигался прямо и врезался в поворачивающий на разрешающий сигнал светофора автомобиль Toyota Ipsum, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Бабенков. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура региона взяла расследование аварии под контроль. Причиной трагедии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с грузовиком, все находившиеся в ВАЗ-21099 погибли.

    Ранее два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области.

    19 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Мечтающую заменить Зарубина школьницу пригласили на журфак УрФУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Факультет журналистики УрФУ позвал школьницу Викторию, мечтающую стать журналистом, на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ), который ранее окончил известный журналист Павел Зарубин, пригласил школьницу Викторию, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину на «Итогах года», на экскурсию, передает ТАСС.

    Исполняющий обязанности директора факультета Алексей Фаюстов заявил, что девочка сможет познакомиться с учебным процессом и жизнью факультета еще до поступления в вуз.

    Фаюстов подчеркнул, что для того чтобы занять такую ответственную должность, как работа журналистом с президентом страны, надо получить качественное образование. По его словам, обучение на журфаке УрФУ славится именно своей глубиной и востребованностью у работодателей.

    Факультет гордится своим выпускником Павлом Зарубиным, отметил Фаюстов, и считает логичным, что мечтающая стать профессиональным журналистом девочка в будущем выберет обучение именно в УрФУ. После окончания школы ее ждут в числе абитуриентов университета и готовы поддержать в освоении профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

    Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.

    Девочка поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему принимать правильные решения. Путин поблагодарил девочку и пожелал успехов в учебе и хороших друзей.

    Всего на на «Итогах года» Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    20 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие

    Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, а среди пострадавших оказались дети. сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.

    Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.

    Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.

    Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.


    20 декабря 2025, 23:56 • Новости дня
    Пострадавшего в результате взрыва в Химках мальчика прооперировали

    Детский омбудсмен Мишонова: Мальчика прооперировали после взрыва в Химках

    Tекст: Антон Антонов

    Мальчику, пострадавшему при взрыве в Химках, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Ребенка перевели в отделение реанимации. «Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи», – сообщила Мишонова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Еще один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Женщина в возрасте 51 года также пострадала и была доставлена в больницу. Причиной инцидента стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом.

    19 декабря 2025, 16:47 • Новости дня
    Путин дал наставление мальчикам-подросткам

    Путин: Для мальчиков-подростков главное – любить маму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность любви к матери для мальчиков-подростков.

    Такое мнение глава государства выразил в ходе ежегодного мероприятия «Итоги года», когда ему задали вопрос о том, что, по его мнению, является главным для тринадцатилетнего мальчика, передает ТАСС.

    «Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония», – заявил президент.

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    21 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Полиция Самары начала поиски четырех пропавших детей из Безенчукского поселка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Самарской области разыскивают четверых детей, трех девочек и одного мальчика, которые вечером не вернулись домой после совместной прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.

    Полиция Самарской области ведет поиски четырех детей, исчезнувших в поселке Безенчук, сообщает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, вечером 20 декабря дети ушли гулять и не вернулись домой. В числе пропавших – мальчик десяти лет и три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, уточнили в ведомстве.

    «Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», заявили в ГУ МВД по Самарской области.

    В поисках задействованы все сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району. Следователи опрашивают очевидцев и круг общения детей. Поддержку в поиске оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

    Детей ищут на пересеченной местности, во дворах, ближайших селах, а также в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Полиция распространила ориентировки с подробным описанием примет и одежды каждого ребенка.

    Ранее в Нижнем Новгороде пропали шесть несовершеннолетних.

    19 декабря 2025, 17:32 • Новости дня
    Минздрав: Целевые договоры студентов-медиков не помешают рождению детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что студентки-медики смогут приостановить целевой договор на время отпуска по беременности и родам.

    В Министерстве здравоохранения сообщили, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые наставнические положения не станут препятствием для создания семьи и рождения детей.

    Помощник министра Алексей Кузнецов объяснил ТАСС, что целевой договор, заключаемый с будущими медиками и ординаторами, будет приостановлен на период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком.

    По словам Кузнецова, после окончания такого отпуска выпускница сможет продолжить обязательную работу по целевому направлению, и это не будет считаться нарушением договора. Штрафных санкций к молодым матерям не применяют.

    Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» прокомментировал обеспокоенность кемеровской студентки-медика о том, что период обязательной отработки может помешать рождению детей, отметив, что ожидание более высокого дохода или дополнительного образования не должно быть поводом откладывать создание семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин заявил, что возможность продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений. Глава государства отметил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.


    21 декабря 2025, 23:03 • Новости дня
    В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв 20 декабря в Химках, от которого погиб подросток и еще один оказался в реанимации, мог произойти из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, рассказали в оперативных службах.

    «По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», – приводит ТАСС ответ представителя оперативных служб.

    Напомним, 20 декабря сообщалось о том, что в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие  установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одному, пострадавшему при взрыве мальчику, провели операцию. Омбудсмен Мишонова сообщила о его стабильном состоянии.


    20 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом учебном году профориентационный курс «Россия – мои горизонты» привлек внимание миллионов школьников России и получил обновленную версию с региональным компонентом.

    По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

    За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

    На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

    Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

    Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

    В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России».

    А до этого Минсельхоз и общество «Знание» запустили специальные ролики о достижениях России в аграрной отрасли.

    19 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Юные хоккеисты Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ареной

    Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккеисты детской команды из Абазы в Хакасии выразили признательность президенту России за то, что он отметил длительное строительство их ледовой арены и пообещал разобраться.

    Детская хоккейная команда «Металлург» из Абазы поблагодарила президента России Владимира Путина за внимание к проблеме со строительством ледовой арены в городе, передает ТАСС. Одна из участниц «Итогов года» на встрече президента с волонтерами передала слова благодарности от юных спортсменов, их родителей и всего города за то, что президент отметил важность этой ситуации.

    Также она подчеркнула, что жители Абазы понимают: вопрос еще не решен, но надеются на его благополучное завершение. Президент ранее пообещал разобраться со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, где затянулось открытие новых арен.

    Волонтер добавила: «Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование по обращениям граждан о проблемах со строительством спортивных объектов в Хакасии и Челябинской области.

    Владимир Путин на программе «Итоги года» также заявил, что действие семейной ипотеки теперь расширено на вторичное жилье в городах с низкими темпами строительства.


    22 декабря 2025, 04:25 • Новости дня
    Депутат Говырин сообщил о росте выплат семьям с детьми в 2026 году

    Депутат Говырин: выплаты семьям с детьми в 2026 году вырастут до 18,4 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В следующем году семьи с детьми смогут претендовать на ежемесячные выплаты, размер которых будет зависеть от уровня дохода и состава семьи, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

    «Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал он РИА «Новости».

    Говырин подчеркнул, что выплаты предназначены для семей с детьми до 17 лет, а расчет будет идти исходя из прожиточного минимума. Ожидается, что в 2026 году он вырастет до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей эта сумма составит 18,4 тыс. рублей, а для трудоспособных граждан – 20,6 тыс. рублей.

    Пособия планируется применять к малообеспеченным семьям, помощь будет оказываться в зависимости от их финансового положения. Размеры выпла будут регулярно пересматриваться по мере увеличения прожиточного минимума.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов. Депутат Буцкая рассказала о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года подробнее.

