Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях он написал, что «пыль от расположенного неподалеку цементного завода привела к выпадению волос».

Также Саакашвили сообщил, что «содержится на последнем этаже в самом конце коридора в самой отдаленной камере, куда практически не поступают солнечные лучи, и приходится дольше всего дожидаться пищи и магазинных заказов».

«Наверное это сделано и потому, что если кто-то решит меня освободить, ему будет сложно до меня добираться», – написал экс-президент Грузии.

Экс-президент пишет, что на прогулку его выводят ежедневно, но «в такой вольер, в котором в самом плохом зоопарке содержат львов и тигров».

Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

Саакашвили был арестован в октябре 2021 года после нелегального возвращения с Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме. Его поместили в Руставскую тюрьму, где он объявил голодовку. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди», однако в середине ноября этого года, согласно заключению лечащего врача, бывшего президента, который называет себя «политзаключенным», вернули в тюрьму. После этого Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных и обменять.

На этой неделе из заключения был освобожден соратник Саакашвили, оппозиционный политик Зураб Джапаридзе, который провел в заключении семь месяцев после отказа явиться на заседание временной следственной комиссии парламента, которая рассматривала преступления прошлых властей. Джапаридзе сказал, что «единственное, чего ему не хватало под стражей, это секса».