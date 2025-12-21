Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.