    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня

    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    21 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Заявление Габбард говорит о координации между Москвой и Вашингтоном

    @ Kent Nishimura/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За публикациями в СМИ о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон. Они намерены помешать Москве и Вашингтону сформировать атмосферу взаимопонимания в европейском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила во лжи публикации о якобы планах России захватить всю территорию Украины и напасть на Европу.

    «Судя по всему, обвинение Reuters со стороны главы нацразведки США Тулси Габбард – это эхо саммита в Анкоридже. Публикации о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР мешают усилиям Москвы и Вашингтон перевернуть прежнюю страницу конфликтов и попыткам искать баланс интересов», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, по итогам встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились выстраивать стратегию взаимоотношений таким образом, чтобы не навредить друг другу. Образно говоря, Москва и Вашингтон решили «расходиться бортами» по основным трекам, и при этом конкурировать там, где возможно играть по правилам, устраивающим обе стороны», – продолжил собеседник.

    «России и США необходимо разобрать предыдущие кризисы, выравнивать атмосферу доверия и сделать так, чтобы на обоюдное сближение не оказывали негативного влияния третьи стороны. Очевидно, что публикации, подобные той, что сделало Reuters, как раз работают против планов Москвы и Вашингтона о формировании атмосферы взаимопонимания на европейском театре», – детализировал аналитик.

    «Примечательно, что заявление Габбард было сделано почти синхронно с похожими сообщениями Службы внешней разведки России о деструктивной роли Европы в современной международной архитектуре безопасности. Это говорит о некоторой координации между Москвой и Вашингтоном. Это пока еще не диалог, но взаимные монологи с очень обнадеживающим фоном», – подчеркнул политолог.

    «Европа исторически играла против России, а в последнее время стала активно работать и против США. Очевидно, в авангарде этого движения стоят Британия и Германия. В 2022 году на тот момент глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности вести с Москвой политический диалог до окончания СВО. В этой ситуации Reuters – это наконечник пера, которым водят Берлин и Лондон», – указал аналитик.

    «Триггером же для соответствующих публикаций и ответных заявлений Габбард стали, очевидно, движения в рамках украинского сюжета. Главным образом здесь нужно упомянуть новый миллиардный кредит Украине, согласованный в Брюсселе, военную помощь, украино-европейские планы по усилению ВСУ и предоставление новых пакетов вооружений», – пояснил спикер.

    «К тому же, для Белого дома очевидны намерения Европы дождаться выборов в Конгресс в следующем году и получать еще большую поддержку внутри США от проатлантической оппозиции. Поэтому нацразведка, а также Госдеп и ряд других ведомств, поддерживающих линию Трампа, активизировались в борьбе с мифами относительно якобы агрессивных планов России в Европе», – уточнил эксперт.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в соцсети X назвала пропагандистской и лживой статью Reuters о якобы планах России захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. «Вы охотно продвигаете эту ложную информацию в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать усилия Трампа по прекращению этого кровавого конфликта, унесшего жизни более миллиона человек с обеих сторон», – обратилась она к агентству.

    «Вы продвигаете ложные нарративы, чтобы заблокировать мирные усилия Трампа и разжечь истерию и страх среди населения. Вы намерены заставить общественность поддержать эскалацию боевых действий. Этого хотят НАТО и ЕС, чтобы в итоге втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией», – продолжила она.

    «Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, которого цитирует Reuters, о том, что, по нашей оценке, Москва стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Также, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе», – резюмировала Габбард.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Габбард за «разоблачение военной машины глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, которые прозвучали на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». При этом, по словам представителя Кремля, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

    «Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное – журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что глава государства не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам Пескова, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась 4,5 часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    21 декабря 2025, 23:15 • Новости дня
    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами на прошедших выходных высказался о конструктивных встречах украинской делегации с представителями США и Европы.

    «За последние три дня пребывания во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», – написал он в соцсети Х.

    Уиткофф заявил, что в ходе встречи с украинцами обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и разработка программы «Экономика и процветание».

    «Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов», – указал спецпредставитель США.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал 20 декабря, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    21 декабря 2025, 13:42 • Новости дня
    Российская делегация высоко оценила итоги встречи G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США, заявила шерпа России в «двадцатке» Светлана Лукаш.

    Делегация России высоко оценивает результаты первой встречи стран G20, которая прошла в Вашингтоне 15-16 декабря, передает РИА «Новости». Шерпа России Светлана Лукаш заявила: «Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне».

    Встреча проходила в рамках стартовавшего председательства США в «Группе двадцати».

    Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация подняла вопрос о заморозке российских активов на встрече G20 в Вашингтоне.

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.

    21 декабря 2025, 18:58 • Новости дня
    Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен провести первые недели нового года в активном рабочем режиме, а также запланировать несколько зарубежных визитов и принять иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

    По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

    Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.

    21 декабря 2025, 18:55 • Новости дня
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведёт переговоры в Майами, чтобы узнать детали контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев должен получить в США информацию о контактах Вашингтона с представителями Украины и Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По словам Пескова, Дмитриев «должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами».

    Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через Дмитриева. Пресс-секретарь подчеркнул, что основной задачей спецпредставителя является исключительно получение сведений о содержании консультаций США с украинцами и европейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами.

    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

