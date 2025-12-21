Роскачество назвало «золотое правило» для расчета вина на Новый год

«Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% – на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Вина для аперитива должны составлять 15-25% от закупаемого объема, при этом легкие игристые и сухие белые вина рекомендуются для приятного начала вечера. Игристые вина, особенно розовые, универсальны и хорошо дополняют салаты с жирной заправкой и закуски.
Основная часть вин – 75-85% – лучше делить между белыми и красными. Среди белых подходят совиньон блан и пино гри, а к рыбе и птице рекомендовано добавлять выдержанное шардоне. Среди красных вин упор советуют делать на пино нуар, молодое мерло, саперави, а также один более структурированный сорт, например каберне совиньон для мясных блюд.
Отмечается, что спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин, тогда как полусладкие постепенно уступают из-за более низкого качества среди недорогих вариантов. Для компаний до 10-15 гостей можно выбирать вино исходя из конкретных вкусов, для больших мероприятий целесообразно покупать магнумы или выбирать универсальные сорта и проверенные бренды. Важно также сохранять чеки и пробки, если есть возможность принести свои напитки в ресторан, и заранее согласовать правила сервиса.
