Российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов

Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»

Tекст: Антон Антонов

Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.